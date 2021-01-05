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«Пропавший» муж Лачиной вышел на связь 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Пропавший» муж Лачиной вышел на связь
Фото: kino-teatr.ru
Удалось дозвониться до актера Олега Будрина, об исчезновении которого заявила его жена, звезда сериала «Воронины» Ирина Лачина. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Рамблер» писал, что Лачина обратилась с заявлением в полицию по поводу пропажи своего мужа. Она рассказала, что видела супруга, 51-летнего актера Олега Будрина, вечером 1 января. Будрин заявил, что собирается заночевать у сестры и взял системный блок от своего компьютера. На следующий день Лачина не смогла дозвониться до мужа и связалась с его сестрой. Та сообщила, что брат к ней не приезжал. Она также рассказала, что около 11 утра 2 января разговаривала с Будриным по телефону и слышала на заднем плане женский голос, который шепотом велел ему положить трубку. Брат успел сказать, что находится в гостинице для строителей.
Корреспондент РЕН ТВ дозвонился по номеру телефона актера.

«Олег Рудольфович?» — поинтересовался он.

«Да», — подтвердил мужской голос.

Однако, как только собеседник журналиста услышал, что пропажей Будрина заинтересовались в СМИ, он тут же положил трубку.
При этом охранника дома, где живет актерская чета, рассказал, что Будрин является председателем ТСЖ и после нового года заходил к нему.

«Был тут. Он еще принес соли, чтобы я вот тут сыпал, чтобы скользко не было», — пояснил он.

При этом охранник подчеркнул, что не может точно сказать, когда именно виделся с актером.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Олег Будрин , РЕН ТВ
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