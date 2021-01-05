«Начинаем кайфовать»: Киркоров показал особняк в Майами 

В «сторис» артист провел для поклонников экскурсию по дому, показав, что во дворе есть бассейн, а лестницу украшают кованые перила.

«Начинаем кайфовать. Здравствуй, отдых, здравствуй, дом», — заявил он.

Также певец снял видео со своей дочерью Аллой-Викторией. В гости к Киркорову и его детям приехала певица Кристина Орбакайте , также живущая в Майами с дочерью и мужем.

«Рамблер» писал, что ранее Филипп Киркоров отметил новый год в компании коллег из российского шоу-бизнеса и парикмахера-стилиста по имени Валентино. Фанаты певца пришли к выводу, что молодой человек является новым другом Киркорова.