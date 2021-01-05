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«Начинаем кайфовать»: Киркоров показал особняк в Майами 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Начинаем кайфовать»: Киркоров показал особняк в Майами
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров улетел на отдых в США и продемонстрировал в Instagram свой двухэтажный особняк в Майами.
В «сторис» артист провел для поклонников экскурсию по дому, показав, что во дворе есть бассейн, а лестницу украшают кованые перила.

«Начинаем кайфовать. Здравствуй, отдых, здравствуй, дом», — заявил он.

Также певец снял видео со своей дочерью Аллой-Викторией. В гости к Киркорову и его детям приехала певица Кристина Орбакайте, также живущая в Майами с дочерью и мужем.
«Рамблер» писал, что ранее Филипп Киркоров отметил новый год в компании коллег из российского шоу-бизнеса и парикмахера-стилиста по имени Валентино. Фанаты певца пришли к выводу, что молодой человек является новым другом Киркорова.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Кристина Орбакайте
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