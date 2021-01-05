«Начинаем кайфовать»: Киркоров показал особняк в Майами 

Певец Филипп Киркоров улетел на отдых в США и продемонстрировал в Instagram свой двухэтажный особняк в Майами.
В «сторис» артист провел для поклонников экскурсию по дому, показав, что во дворе есть бассейн, а лестницу украшают кованые перила.
«Начинаем кайфовать. Здравствуй, отдых, здравствуй, дом», — заявил он.
Также певец снял видео со своей дочерью Аллой-Викторией. В гости к Киркорову и его детям приехала певица Кристина Орбакайте, также живущая в Майами с дочерью и мужем.
«Рамблер» писал, что ранее Филипп Киркоров отметил новый год в компании коллег из российского шоу-бизнеса и парикмахера-стилиста по имени Валентино. Фанаты певца пришли к выводу, что молодой человек является новым другом Киркорова.