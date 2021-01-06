Киркоров показал поклонникам свой 2-этажный особняк в Майами

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Российский музыкант Филипп Киркоров показал подписчикам в Instagram свой двухэтажный особняк в Майями, куда он приехал с детьми. Артист выложил Stories, на которых видны большой бассейн, сад и автопарк.

На новогодние каникулы в США он взял с собой дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, которым сейчас по девять лет. «Начинаем кайфовать. Здравствуй, отдых, здравствуй, дом», — заявил артист в кадре. Судя по видео с его страницы, к нему в дом приезжают также гости, например, певица Кристина Орбакайте

Киркоров частично показал интерьер дома: на кадрах видны украшенные портретами членов семьи стены, кованая лестница. Все видео с отдыха артист «закрепляет» на своей странице, чтобы желающие могли посмотреть.