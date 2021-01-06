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Киркоров показал подписчикам свой двухэтажный особняк в Майями 

Профиль и ещё 3 1 час назад
Киркоров показал поклонникам свой 2-этажный особняк в Майами
Фото: ©twitter.com
Российский музыкант Филипп Киркоров показал подписчикам в Instagram свой двухэтажный особняк в Майями, куда он приехал с детьми. Артист выложил Stories, на которых видны большой бассейн, сад и автопарк.
На новогодние каникулы в США он взял с собой дочь Аллу-Викторию и сына Мартина, которым сейчас по девять лет. «Начинаем кайфовать. Здравствуй, отдых, здравствуй, дом», — заявил артист в кадре. Судя по видео с его страницы, к нему в дом приезжают также гости, например, певица Кристина Орбакайте.
Киркоров частично показал интерьер дома: на кадрах видны украшенные портретами членов семьи стены, кованая лестница. Все видео с отдыха артист «закрепляет» на своей странице, чтобы желающие могли посмотреть.
Ранее «Профиль» писал о том, как выглядит загородный дом других российских знаменитостей. Максим Галкин поделился с поклонниками свежими кадрами, на которых запечатлен их с Аллой Пугачевой замок. На камеру российский юморист снял не только заснеженный сад, но и украшенный к Новому году дом. Резиденция знаменитой семьи располагается в деревне Грязь Московской области.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Кристина Орбакайте , Максим Галкин , Алла Пугачева , США
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