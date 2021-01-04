Галкин назвал секретом семейного счастья любовь

«Любить и не врать друг другу», — заявил Галкин, отвечая на вопрос гендиректора «Муз-ТВ» Армана Давлетярова о том, как юмористу удается сохранять гармоничные семейные отношения с Примадонной.

Он также отметил, что супругам «неплохо быть единомышленниками».

Галкин напомнил, что «любая страсть проходит быстро», а «чувство к человеку, единомыслие, любовь» не проходят с годами.

«Это может только крепнуть. Ты прорастаешь в человека, вы (становитесь) как части одного целого», — сказал шоумен.

По словам Галкина, он не представляет своей жизни без Пугачевой и «не помнит жизнь своей души» до того, как познакомился со своей будущей супругой.

Как сообщал «Рамблер», Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью. 15 ноября супруги отмечали годовщину своих отношений. Юморист напомнил, что они вместе уже 19 лет.