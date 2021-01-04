Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Экс-жена Аршавина рассказала о «покромсавшей лицо болезни» 

Вероника Полынина 1 час назад
Казьмина сообщила о заболевании аутоиммунной системы
Фото: Instagram
Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина объяснила, почему стала прикрывать лицо рукой на фотографиях.
Ранее подписчики Казьминой заподозрили, что она сделала очередную неудачную пластическую операцию, после чего начала закрывать лицо на фотографиях в Instagram.
Некоторые даже упрекали Алису в том, что она ведет себя как закомплексованный ребенок.
Однако экс-супруга Аршавина в ответ на упреки и подозрения заявила, что «красивое лицо ее покромсала болезнь».

«Я болею не из-за неудачной пластики, у меня тяжелое заболевание аутоиммунной системы. Две операции помогли сохранить жизнь. Поэтому красивое лицо мое покромсала болезнь», — приводит StarHit слова Казьминой.

При этом Алиса не отрицает, что прибегала к пластическим операциям. Она признается, что месяц назад «сделала нос», однако, по ее словам, «странным людям» не нравится ни старый, ни новый ее нос.
Как писал «Рамблер», Андрей Аршавин и Алиса Казьмина были женаты с 2016 по 2019 годы. У пары есть общая дочь Есеня. После развода Аршавин не поддерживает с ней отношений.
Видео дня. Макароны под видом свечек продали пенсионерке из Гатчины
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
00:16
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
Армия Азия
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
00:14
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
Происшествия
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
00:42
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
Происшествия Криминал
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
00:19
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
Происшествия
Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица
02:07
Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица
Армия Ближний Восток
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
00:22
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
В мире Общество
Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск
00:46
Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск
Происшествия
Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19
01:10
Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19
Происшествия
Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро
00:12
Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео
00:58
Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение