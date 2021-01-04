Казьмина сообщила о заболевании аутоиммунной системы

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина объяснила, почему стала прикрывать лицо рукой на фотографиях.
Ранее подписчики Казьминой заподозрили, что она сделала очередную неудачную пластическую операцию, после чего начала закрывать лицо на фотографиях в Instagram.
Некоторые даже упрекали Алису в том, что она ведет себя как закомплексованный ребенок.
Однако экс-супруга Аршавина в ответ на упреки и подозрения заявила, что «красивое лицо ее покромсала болезнь».
«Я болею не из-за неудачной пластики, у меня тяжелое заболевание аутоиммунной системы. Две операции помогли сохранить жизнь. Поэтому красивое лицо мое покромсала болезнь», — приводит StarHit слова Казьминой.
При этом Алиса не отрицает, что прибегала к пластическим операциям. Она признается, что месяц назад «сделала нос», однако, по ее словам, «странным людям» не нравится ни старый, ни новый ее нос.
Как писал «Рамблер», Андрей Аршавин и Алиса Казьмина были женаты с 2016 по 2019 годы. У пары есть общая дочь Есеня. После развода Аршавин не поддерживает с ней отношений.