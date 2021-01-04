Казьмина сообщила о заболевании аутоиммунной системы

Ранее подписчики Казьминой заподозрили, что она сделала очередную неудачную пластическую операцию, после чего начала закрывать лицо на фотографиях в Instagram.

Некоторые даже упрекали Алису в том, что она ведет себя как закомплексованный ребенок.

Однако экс-супруга Аршавина в ответ на упреки и подозрения заявила, что «красивое лицо ее покромсала болезнь».

«Я болею не из-за неудачной пластики, у меня тяжелое заболевание аутоиммунной системы. Две операции помогли сохранить жизнь. Поэтому красивое лицо мое покромсала болезнь», — приводит StarHit слова Казьминой.

При этом Алиса не отрицает, что прибегала к пластическим операциям. Она признается, что месяц назад «сделала нос», однако, по ее словам, «странным людям» не нравится ни старый, ни новый ее нос.

Как писал «Рамблер», Андрей Аршавин и Алиса Казьмина были женаты с 2016 по 2019 годы. У пары есть общая дочь Есеня. После развода Аршавин не поддерживает с ней отношений.