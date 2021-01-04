Дубцова упала на концерте

Певица Ирина Дубцова рассказала о мистическом совпадении на закрытом концерте 31 декабря. По ее словам, как только она поругала уходящий 2020-й год, с ней случилась неприятность, сообщает издание «Собеседник».

В середине выступления Дубцова начала ругать 2020-й год, потому что он «был не очень». Мистическая расплата за критику не заставила себя долго ждать.

«Грохнулась на сцене с высоты своих каблуков, просто запнувшись о шов. Так год мне отомстил», — пояснила певица журналистам, признав, что в ушедшем году было и много хорошего.

Очевидцы казуса бросились артистке на помощь. Певица отделалась легким испугом и парой синяков: кости остались целы. Оправившись от смешного, по ее словам, падения, она продолжила петь.

Как сообщал «Рамблер», в 2019-ом у Ирины Дубцовой тоже был повод поволноваться. Она даже нанимала телохранителя. Артистка называла свой поступок «не прихотью, а производственной необходимостью». При этом певица подчеркивала, что за время своей профессиональной карьеры ни разу не встречалась с агрессией, исходящей от фанатов, или неадекватным поведением поклонников.