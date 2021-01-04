Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

«Грохнулась на сцене»: Дубцова рассказала о мистике на концерте 

Павел Тиунов 1 час назад
Дубцова упала на концерте
Фото: @dubtsova_official
Певица Ирина Дубцова рассказала о мистическом совпадении на закрытом концерте 31 декабря. По ее словам, как только она поругала уходящий 2020-й год, с ней случилась неприятность, сообщает издание «Собеседник».
В середине выступления Дубцова начала ругать 2020-й год, потому что он «был не очень». Мистическая расплата за критику не заставила себя долго ждать.

«Грохнулась на сцене с высоты своих каблуков, просто запнувшись о шов. Так год мне отомстил», — пояснила певица журналистам, признав, что в ушедшем году было и много хорошего.

Очевидцы казуса бросились артистке на помощь. Певица отделалась легким испугом и парой синяков: кости остались целы. Оправившись от смешного, по ее словам, падения, она продолжила петь.
Как сообщал «Рамблер», в 2019-ом у Ирины Дубцовой тоже был повод поволноваться. Она даже нанимала телохранителя. Артистка называла свой поступок «не прихотью, а производственной необходимостью». При этом певица подчеркивала, что за время своей профессиональной карьеры ни разу не встречалась с агрессией, исходящей от фанатов, или неадекватным поведением поклонников.
Видео дня. Макароны под видом свечек продали пенсионерке из Гатчины
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Ирина Дубцова , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
00:16
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
Армия Азия
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
00:14
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
Происшествия
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
00:42
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
Происшествия Криминал
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
00:19
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
Происшествия
Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица
02:07
Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица
Армия Ближний Восток
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
00:22
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
В мире Общество
Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск
00:46
Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск
Происшествия
Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19
01:10
Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19
Происшествия
Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро
00:12
Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео
00:58
Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение