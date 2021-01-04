«Какая пластика!»: Ирина Хакамада показала танец дочери 

Политик Ирина Хакамада опубликовала в Instagram видеоролик, на котором ее дочь Мария Сиротинская, родившаяся с синдромом Дауна, танцует вместе с подругой танец живота. Подписчики восхитились пластикой девушки и тем, как хорошо она двигается под музыку.
«Две Маши подружки гуляют», — подписала ролик Хакамада.
На видео девушки танцуют в комнате, украшенной к новому году.
«Какие девочки молодцы! Сколько настроения в танце! С каким удовольствием они танцуют! Столько задора! Просто умнички!» — оценила танец lepinaplusha.
«Девчонки жгут», — отметила velena_mind
«Хорошо двигается и музыку слышит», — написала riabinina3856.
«Красоточка Машенька! Какая пластика!» — восхитилась saraeva_m__.
«Рамблер» писал, что ранее актриса Эвелина Бледанс подверглась критике за размещение челленджа с переодеваниями, в котором принял участие ее сын с синдромом Дауна. На видео Эвелина Бледанс, одетая в голубое платье и шляпку, и ее сын в ярко-желтом комбинезоне танцуют под музыку. А затем меняются одеждой и Семен предстает перед зрителями в платье.