«Какая пластика!»: Ирина Хакамада показала танец дочери 

«Какие девочки молодцы! Сколько настроения в танце! С каким удовольствием они танцуют! Столько задора! Просто умнички!» — оценила танец lepinaplusha.

«Девчонки жгут», — отметила velena_mind

«Хорошо двигается и музыку слышит», — написала riabinina3856.

«Красоточка Машенька! Какая пластика!» — восхитилась saraeva_m__.