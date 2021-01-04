Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

«Какая пластика!»: Ирина Хакамада показала танец дочери 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Какая пластика!»: Ирина Хакамада показала танец дочери
Фото: Instagram
Политик Ирина Хакамада опубликовала в Instagram видеоролик, на котором ее дочь Мария Сиротинская, родившаяся с синдромом Дауна, танцует вместе с подругой танец живота. Подписчики восхитились пластикой девушки и тем, как хорошо она двигается под музыку.

«Две Маши подружки гуляют», — подписала ролик Хакамада.

На видео девушки танцуют в комнате, украшенной к новому году.

«Какие девочки молодцы! Сколько настроения в танце! С каким удовольствием они танцуют! Столько задора! Просто умнички!» — оценила танец lepinaplusha.


«Девчонки жгут», — отметила velena_mind


«Хорошо двигается и музыку слышит», — написала riabinina3856.


«Красоточка Машенька! Какая пластика!» — восхитилась saraeva_m__.

«Рамблер» писал, что ранее актриса Эвелина Бледанс подверглась критике за размещение челленджа с переодеваниями, в котором принял участие ее сын с синдромом Дауна. На видео Эвелина Бледанс, одетая в голубое платье и шляпку, и ее сын в ярко-желтом комбинезоне танцуют под музыку. А затем меняются одеждой и Семен предстает перед зрителями в платье.
Видео дня. Макароны под видом свечек продали пенсионерке из Гатчины
Комментарии
Шоу-бизнес , Ирина Хакамада , Эвелина Бледанс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро
00:12
Пьяный пассажир гулял по рельсам в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
00:16
Военные двух ядерных держав сошлись врукопашную на границе
Армия Азия
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
00:14
Пьяный тамада устроил массовую драку на вечеринке
Происшествия
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
00:42
Россиянин заминировал мост из-за «курирующих наркоту» силовиков
Происшествия Криминал
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
00:19
Полицейские подставили авто под удар, спасая детей в ДТП
Происшествия
Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица
02:07
Участие российского спецназа в штурме Алеппо от первого лица
Армия Ближний Восток
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
00:22
Щенок зеленого цвета родился в Новый год
В мире Общество
Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск
00:46
Пьяный пассажир устроил дебош и сорвал вылет в Челябинск
Происшествия
Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19
01:10
Россиянин умер в аптеке, покупая лекарство от COVID-19
Происшествия
Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео
00:58
Подравшийся с лифтом россиянин попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение