Звезда сериала «Воронины» третьи сутки разыскивает пропавшего мужа

Актер театра на Таганке 51-летний Олег Будрин вышел из дома вечером 1 января. Он отправился в гости к сестре на такси. Добравшись до родственницы, он решил вернуться домой в квартиру на Пресненском Валу, взять с собой системный блок от компьютера и вернуться к сестре с ночевкой. После того, как Будрин во второй раз ушел из дома, он исчез. На следующий день выяснилось, что у сестры актер так и не появился. Лачина начала звонить мужу на мобильный телефон. Долгое время он не отвечал. Когда звезде сериала «Воронины» удалось–таки дозвониться, Будрин ответил, что находится в некой «гостинице для строителей». При этом какая-то женщина на фоне потребовала от него положить трубку, после чего связь оборвалась. С тех пор о местонахождении артиста ничего не известно.

Лачина уже обратилась с заявлением в полицию о безвестном исчезновении супруга. Правоохранители проверяют информацию о пропаже актера.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», бесследно исчез основатель Skillbox Игорь Коропов. По версии следствия, в ночь на 1 ноября он вышел из отеля на улице 65 лет Победы в Сочи и направился в сторону морского пирса. Больше о его передвижении ничего не было известно. Спасатели организовали поисковая операцию с привлечением водолазной станции в составе четырех водолазов и двух катеров. 6 ноября стало известно, что в водах Черного моря было обнаружено тело Коропова. Страшную находку сделал тренер по вейкбордингу, который проводил занятие со своей группой. Также спасатели обнаружили в акватории Черного моря личные вещи бизнесмена.