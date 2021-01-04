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Москва

В Москве исчез муж звезды сериала «Воронины» 

Павел Тиунов 57 минут назад
Звезда сериала «Воронины» третьи сутки разыскивает пропавшего мужа
Фото: Instagram
Муж актрисы Ирины Лачиной Олег Будрин третьи сутки не выходит на связь, сообщает РЕН ТВ. Последний раз он подал знак из «гостиницы для строителей». С тех пор о нем ничего не известно.
Актер театра на Таганке 51-летний Олег Будрин вышел из дома вечером 1 января. Он отправился в гости к сестре на такси. Добравшись до родственницы, он решил вернуться домой в квартиру на Пресненском Валу, взять с собой системный блок от компьютера и вернуться к сестре с ночевкой. После того, как Будрин во второй раз ушел из дома, он исчез. На следующий день выяснилось, что у сестры актер так и не появился. Лачина начала звонить мужу на мобильный телефон. Долгое время он не отвечал. Когда звезде сериала «Воронины» удалось–таки дозвониться, Будрин ответил, что находится в некой «гостинице для строителей». При этом какая-то женщина на фоне потребовала от него положить трубку, после чего связь оборвалась. С тех пор о местонахождении артиста ничего не известно.
Лачина уже обратилась с заявлением в полицию о безвестном исчезновении супруга. Правоохранители проверяют информацию о пропаже актера.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», бесследно исчез основатель Skillbox Игорь Коропов. По версии следствия, в ночь на 1 ноября он вышел из отеля на улице 65 лет Победы в Сочи и направился в сторону морского пирса. Больше о его передвижении ничего не было известно. Спасатели организовали поисковая операцию с привлечением водолазной станции в составе четырех водолазов и двух катеров. 6 ноября стало известно, что в водах Черного моря было обнаружено тело Коропова. Страшную находку сделал тренер по вейкбордингу, который проводил занятие со своей группой. Также спасатели обнаружили в акватории Черного моря личные вещи бизнесмена.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Ирина Лачина , Олег Будрин , РЕН ТВ
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