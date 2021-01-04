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Принц Уильям обвинил брата в эксплуатации образа принцессы Дианы 

Павел Тиунов 1 час назад
Принц Уильям обвинил брата в эксплуатации образа принцессы Дианы
Фото: Reuters
Новый виток конфликта между венценосными братьями — британскими принцами Уильямом и Гарри. На этот раз один обвинил другого в эксплуатации образа покойной матери — принцессы Дианы, сообщает издание Daily Mail.
Речь о серии архивных снимков, на которых принцесса Диана изображена с маленьким Гарри. Фото были опубликованы на сайте новой благотворительной организации Archewell, которую основали принц Гарри и его супруга Меган Маркл. В презентации, где также были использованы фото Меган с родительницей, говорится о вере в лучшие качества человека, а также о сострадании и доброте, которые может излучать каждая мать на Земле.
Daily Mail
Инициативу брата резко раскритиковал принц Уильям. Он заявил, что Гарри «эксплуатирует культовый образ принцессы Дианы». Основная претензия заключается в том, что Гарри не посоветовался с членами королевской семи прежде чем публиковать фото с трагически погибшей принцессой.
Как сообщал «Рамблер», СМИ подозревают, что между Уильямом и Гарри существует застарелый конфликт. Некоторые связывают напряженные отношения между братьями с тем фактом, что старший Уильям готовится взойти на престол, а младшему Гарри приходится жить в его тени. В прошлом году ходили слухи, что из-за конфликта Гарри вместе с супругой Меган Маркл могли отправить с «почетной миссией» в Африку на несколько лет.
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Шоу-бизнес , В мире , принц Гарри , принц Уильям , Daily Mail
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