Принц Уильям обвинил брата в эксплуатации образа принцессы Дианы 

Новый виток конфликта между венценосными братьями — британскими принцами Уильямом и Гарри. На этот раз один обвинил другого в эксплуатации образа покойной матери — принцессы Дианы, сообщает издание Daily Mail.

Речь о серии архивных снимков, на которых принцесса Диана изображена с маленьким Гарри. Фото были опубликованы на сайте новой благотворительной организации Archewell, которую основали принц Гарри и его супруга Меган Маркл. В презентации, где также были использованы фото Меган с родительницей, говорится о вере в лучшие качества человека, а также о сострадании и доброте, которые может излучать каждая мать на Земле.

Daily Mail

Инициативу брата резко раскритиковал принц Уильям . Он заявил, что Гарри «эксплуатирует культовый образ принцессы Дианы». Основная претензия заключается в том, что Гарри не посоветовался с членами королевской семи прежде чем публиковать фото с трагически погибшей принцессой.

Как сообщал «Рамблер», СМИ подозревают, что между Уильямом и Гарри существует застарелый конфликт. Некоторые связывают напряженные отношения между братьями с тем фактом, что старший Уильям готовится взойти на престол, а младшему Гарри приходится жить в его тени. В прошлом году ходили слухи, что из-за конфликта Гарри вместе с супругой Меган Маркл могли отправить с «почетной миссией» в Африку на несколько лет.