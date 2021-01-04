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Лера Кудрявцева негативно отозвалась о фото с Лазаревым 

Павел Тиунов 1 час назад
Кудрявцева негативно отозвалась о фотографии Лазарева
Фото: Instagram
Телеведущая Лера Кудрявцева неоднозначно прокомментировала фотографию, появившуюся на странице Сергея Лазарева.

«Неприятный», — написала она, чем ввела поклонников певца в ступор.

Известно, что Сергей Лазарев улетел отдыхать на Бали, откуда делится с поклонниками снимками. Фотография, привлекшая внимание телезвезды, была опубликована 3 января. На ней певец изображен на тропическом острове с кокосом в руках, из которого торчит трубочка.

«My fresh and cold coconut! wanna try? (Мой свежий и холодный кокос. Хотите попробовать? — пер.)», — написал Лазарев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Самый популярный комментарий под постом оказался от Леры Кудрявцевой. «Неприятный», — отметила теледива, не пояснив кого или что имеет в виду. Многие пользователи предположили, что телеведущая подразумевала Лазарева и начали защищать певца от мнимых нападок. Другие посчитали, что Кудрявцева адресовала нелестный коммент кокосовому ореху.

«Отвратительный! Согласен))», — ответил Кудрявцевой сам Лазарев, также не пояснивший, кого имеет в виду: себя или кокос.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ заподозрили, что Лазарев улетел отдыхать на Бали с тайным любовником. Несколько дней назад певец пропал из соцсетей. В то же самое время его друг Александр Малиновский начал публиковать многочисленные посты и «сторис» с индонезийского острова Бали. В одной из историй журналисты заметили человека, похожего на Сергея Лазарева. Ранее ходили слухи, что Лазарев и Малиновский поженились в одной из европейских стран. Сергей Лазарев никогда не был женат. Он в одиночку воспитывает двоих детей, которых ему родила суррогатная мать.
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Шоу-бизнес , Сергей Лазарев , Лера Кудрявцева
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