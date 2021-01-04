Фанаты обратили внимание на нового человека в окружении Киркорова

Певец Филипп Киркоров отметил новый год в компании коллег из российского шоу-бизнеса и парикмахера-стилиста по имени Валентино. Но итальянца обратили внимание поклонники музыканта, пишет Kleo.ru.
Киркоров поздравил подписчиков, разместив в Instagram фотографию с новогодней вечеринки. На ней артист запечатлен в компании своих коллег, в том числе рэперов Джигана и Тимати.
Однако внимание поклонников привлек ухоженный молодой человек, стоящий с краю. Незнакомец оказался итальянцем, парикмахером-стилистом по имени Валентино, отмечает издание.
Поскольку до сих пор его никто никогда не видел рядом с Филиппом и в окружении других звезд, фанаты певца пришли к выводу, что молодой человек является новым близким другом артиста.
«Рамблер» писал, что ранее хореограф Алла Сигалова в программе «Сегодня вечером» рассказала о поведении Филиппа Киркорова во время съемок новогоднего шоу «Старые песни и главном» много лет назад. Она пожаловалась, что артиста с трудом успокоили после того, как был немного нарушен график съемок.