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«Слишком горячо»: певица МакSим в эротичном боди ошеломила подписчиков 

Павел Тиунов 1 час назад
«Слишком горячо»: певица МакSим в эротичном боди ошеломила подписчиков
Фото: Instagram
Певица МакSим на своей странице в Instagram опубликовала ролик, в котором предстала перед подписчиков в эротичном образе лепщицы из глины. Пользователи так засмотрелись на певицу, что некоторые не сразу заметили на ней нижнее бельё.
Пост появился в ленте артистки 3 января. На видео МакSим сидит за гончарным кругом в бежевом «нюдовом» боди. Периодически артистка обмазывает себя глиной и томно поглядывает в камеру, лепя при этом кувшин.

«А что вы подарили любимым?» — поинтересовалась у подписчиков певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Некоторые пользователи перечислили список подарков родственникам, но большинство выразили восхищение эротичным видео, в котором МакSим, по их мнению, проявила чудеса сексуальности.

«Это слишком горячо», — признался пользователь под ником ivandulsky.


«Это вообще, законно?!)» — поинтересовался dimzarius.


«А я уже думал без нижнего белья)», — отметил anadil_g.

Нашлись и те, кто пристыдил певицу за фривольное поведение. Подписчики напомнили МакSим, что у нее подрастают две дочери, которым мать подает не очень хороший пример.

«Поскромнее надо уже быть. Здесь прям столько секса», — написал vlad5314.

Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram похвалили экс-солистку группы «Серебро» Ольгу Серябкину за публикацию эротичного фото в соцсети. Серябкина предстала перед подписчиками в синих джинсах с высокой талией и черным ремнём. Больше на певице не оказалось ни одного предмета одежды. На снимке фото Серябкина лежит на стуле, прикрыв оголенный бюст руками, на втором — стоит спиной к камере, чуть повернувшись в сторону, при этом показывая очертания груди. Пользователи заявили, что "жаркие" снимки выглядят сексуально и при этом ничуть не пошло.
Видео дня. Макароны под видом свечек продали пенсионерке из Гатчины
Комментарии
Шоу-бизнес , Ольга Серябкина
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