«Слишком горячо»: певица МакSим в эротичном боди ошеломила подписчиков 

Певица МакSим на своей странице в Instagram опубликовала ролик, в котором предстала перед подписчиков в эротичном образе лепщицы из глины. Пользователи так засмотрелись на певицу, что некоторые не сразу заметили на ней нижнее бельё.
Пост появился в ленте артистки 3 января. На видео МакSим сидит за гончарным кругом в бежевом «нюдовом» боди. Периодически артистка обмазывает себя глиной и томно поглядывает в камеру, лепя при этом кувшин.
«А что вы подарили любимым?» — поинтересовалась у подписчиков певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Некоторые пользователи перечислили список подарков родственникам, но большинство выразили восхищение эротичным видео, в котором МакSим, по их мнению, проявила чудеса сексуальности.
«Это слишком горячо», — признался пользователь под ником ivandulsky.
«Это вообще, законно?!)» — поинтересовался dimzarius.
«А я уже думал без нижнего белья)», — отметил anadil_g.
Нашлись и те, кто пристыдил певицу за фривольное поведение. Подписчики напомнили МакSим, что у нее подрастают две дочери, которым мать подает не очень хороший пример.
«Поскромнее надо уже быть. Здесь прям столько секса», — написал vlad5314.
Ранее, как сообщал «Рамблер», пользователи Instagram похвалили экс-солистку группы «Серебро» Ольгу Серябкину за публикацию эротичного фото в соцсети. Серябкина предстала перед подписчиками в синих джинсах с высокой талией и черным ремнём. Больше на певице не оказалось ни одного предмета одежды. На снимке фото Серябкина лежит на стуле, прикрыв оголенный бюст руками, на втором — стоит спиной к камере, чуть повернувшись в сторону, при этом показывая очертания груди. Пользователи заявили, что "жаркие" снимки выглядят сексуально и при этом ничуть не пошло.