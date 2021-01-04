«Слишком горячо»: певица МакSим в эротичном боди ошеломила подписчиков 

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Певица МакSим на своей странице в Instagram опубликовала ролик, в котором предстала перед подписчиков в эротичном образе лепщицы из глины. Пользователи так засмотрелись на певицу, что некоторые не сразу заметили на ней нижнее бельё.

Пост появился в ленте артистки 3 января. На видео МакSим сидит за гончарным кругом в бежевом «нюдовом» боди. Периодически артистка обмазывает себя глиной и томно поглядывает в камеру, лепя при этом кувшин.

«А что вы подарили любимым?» — поинтересовалась у подписчиков певица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Некоторые пользователи перечислили список подарков родственникам, но большинство выразили восхищение эротичным видео, в котором МакSим, по их мнению, проявила чудеса сексуальности.

«Это слишком горячо», — признался пользователь под ником ivandulsky.

«Это вообще, законно?!)» — поинтересовался dimzarius.

«А я уже думал без нижнего белья)», — отметил anadil_g.

Нашлись и те, кто пристыдил певицу за фривольное поведение. Подписчики напомнили МакSим, что у нее подрастают две дочери, которым мать подает не очень хороший пример.

«Поскромнее надо уже быть. Здесь прям столько секса», — написал vlad5314.