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«Стечение обстоятельств»: Хилькевич рассказала, как муж сломал ей нос 

Павел Тиунов 1 час назад
«Стечение обстоятельств»: Хилькевич рассказала, как муж сломал ей нос
Фото: Instagram
Актриса Анна Хилькевич рассказала подписчикам в Instagram, что предшествовало перелому носа 31 декабря. Звезда сериала «Универ» заверила поклонников, что муж виновен в её травме косвенно, а всё произошедшее — стечение обстоятельств.
Ранее Хилькевич опубликовала видео, на котором запечатлена домашняя вечеринка с участием членов ее семьи. В ролике ее супруг активно отплясывает с дочерью и случайно попадает ногой по телефону. В пояснительном посте актриса отметила, что в результате смартфон вылетел у нее из рук и попал по носу.

«Ни грамма алкоголя не было в нашей крови. Так что все это чистая случайность и стечение обстоятельств 2020го))) Хотя вроде говорят, что случайностей не бывает и для чего-то это нужно было», — написала артистка (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В результате Хилькевич получила перелом носа со смещением. Медики запретили ей в ближайшее время кататься на коньках, «тюбингах», тереть нос и спать на спине.
Ранее, как сообщал «Рамблер» экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала, как Анна Хилькевич выбила ей зуб.
Казус произошел на одном из дней рождения певицы, которая по традиции закатила шумную вечеринку. Хилькевич на празднике чуть перебрала с алкоголем и решила выразить самые теплые чувства имениннице. Вооружившись увесистым бокалом, она ринулась навстречу Седоковой с распростертыми объятиями.
Однако ситуация быстро вышла из-под контроля. Бокал угодил прям в лицо артистке и выбил ей зуб. Экс-солистка «ВИА Гры» добавила, что Хилькевич долго извинялась, а позже даже опубликовала пост в Instagram, в котором в очередной раз попросила прощения.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Седокова , Анна Хилькевич
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