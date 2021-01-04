Виторган зарабатывает на коммуналку поздравлениями 

Из-за пандемии актер Эммануил Виторган фактически остался без источника дохода и нашел выход из положения, предложив в соцсетях поздравлять за деньги незнакомых ему людей. Об этом пишет «Собеседник».
По данным издания, раньше 81-летний Виторган зарабатывал деньги на проведении вечеров в своем театре и гастролях, однако сейчас для предотвращения распространения коронавируса все мероприятия запрещены. При этом у актера много расходов. Он должен обеспечивать жену и двух маленьких дочерей Этель и Клару, которые родились в 2018 и 2019 годах. Кроме того, надо оплачивать счета за коммунальные услуги.
Виторган решил зарабатывать на поклонниках и готов поздравлять за вознаграждение незнакомых ему людей. Объявление о такой услуге Эммануил Гедеонович разместил в социальных сетях, отмечает издание.
Таким образом уже зарабатывают деньги певицы Любовь Успенская и Наташа Королева, а также музыкант Родион Газманов.
«В неделю мы обычно записываем два пула, в успешную — три. В каждом пуле — от десяти до пятнадцати поздравлений. Простое приветствие стоит 5 тысяч рублей. Поздравление с одной песней — семь тысяч. Если нужно исполнить несколько хитов, то это стоит десять тысяч рублей и выше», — пояснил Газманов.
Как сообщал «Рамблер», ранее продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на тяжелое положение артистов в условиях пандемии. Он заявил, что некоторые его коллеги по цеху вынуждены буквально голодать. А Народный артист России Олег Газманов отметил, что « (концертная) индустрия умирает». Музыкант подчеркнул, что в настоящее время не может платить зарплату своей команде, поскольку все выступления отменились.
Звезд подверг критике сын актера Михаила Боярского депутат Госдумы РФ Сергей Боярский. Он подчеркнул, что своими жалобами артисты выставляют себя потерпевшими «в особом плане», хотя беда у всех общая. Правительство, по его словам, со своей стороны должно создавать условия для жизни и звездам, и музыкантам в ресторанах, при этом пытаясь предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Боярский отмечал, что артистам в России уже дали возможность обеспечить себя.