Виторган зарабатывает на коммуналку поздравлениями 

Из-за пандемии актер Эммануил Виторган фактически остался без источника дохода и нашел выход из положения, предложив в соцсетях поздравлять за деньги незнакомых ему людей. Об этом пишет «Собеседник».

По данным издания, раньше 81-летний Виторган зарабатывал деньги на проведении вечеров в своем театре и гастролях, однако сейчас для предотвращения распространения коронавируса все мероприятия запрещены. При этом у актера много расходов. Он должен обеспечивать жену и двух маленьких дочерей Этель и Клару, которые родились в 2018 и 2019 годах. Кроме того, надо оплачивать счета за коммунальные услуги.

Виторган решил зарабатывать на поклонниках и готов поздравлять за вознаграждение незнакомых ему людей. Объявление о такой услуге Эммануил Гедеонович разместил в социальных сетях, отмечает издание.

«В неделю мы обычно записываем два пула, в успешную — три. В каждом пуле — от десяти до пятнадцати поздравлений. Простое приветствие стоит 5 тысяч рублей. Поздравление с одной песней — семь тысяч. Если нужно исполнить несколько хитов, то это стоит десять тысяч рублей и выше», — пояснил Газманов.

Как сообщал «Рамблер», ранее продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на тяжелое положение артистов в условиях пандемии. Он заявил, что некоторые его коллеги по цеху вынуждены буквально голодать. А Народный артист России Олег Газманов отметил, что « (концертная) индустрия умирает». Музыкант подчеркнул, что в настоящее время не может платить зарплату своей команде, поскольку все выступления отменились.