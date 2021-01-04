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Невестка Валерии готовится к выписке из роддома 

Слово и Дело и ещё 1 4 января 2021
Невестка Валерии готовится к выписке из роддома
Фото: Instagram
Мать Лианы Шульгиной поделилась в своем Instagram, что сегодня, 5 января, ее дочь готовится к выписке из роддома. Невестка певицы Валерии родила дочь Селин в новогоднюю ночь.

«Мы готовимся к выписке Лианы. Их выписывают сегодня, и мы готовимся к встрече», — рассказала Вера Волкова.

Женщина показала подписчикам вещи для новорожденной внучки, которые необходимы для выписки. Кроме того, она пообещала, что покажет первую встречу с внучкой и выписку. По ее словам, она очень волнуется перед встречей с дочерью.
Внучка Валерии получила необычное имя Селин. И хотя оно очень напоминает иностранное, на самом деле это объединение двух имен родителей девочки: Арсения и Лианы. Пара не планирует останавливаться на одном ребенке. Лиана уже заявила, что хочет как можно скорее стать матерью во второй раз. А Арсений признался в желании стать многодетным отцом.
Арсений Шульгин шокировал публику сообщением о свадьбе. Пара поженилась в конце августа. Как стало известно позже, на момент бракосочетания невеста уже была беременна.
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Шоу-бизнес , Арсений Шульгин , Валерия
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