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Москва

«Некоторые пункты удивили»: организатор рассказал о запросах Пугачевой и Шнурова 

Алиса Селезнёва 33 минуты назад
«Некоторые пункты удивили»: организатор рассказал о запросах Пугачевой и Шнурова
Фото: РИА Новости
Российские звезды иногда запрашивают для своих выступлений слишком сложный райдер и требуют его неукоснительного исполнения. Об этом «Комсомольской правде» рассказал организатор музыкального фестиваля «Парус» Евгений Морозов.
Он отметил, что не смог пригласить поучаствовать в фестивале певицу Аллу Пугачеву, так как это «экономически очень сложно».

«Она артист с достаточно серьезными запросами. У нее высокий гонорар. И у нее нет сейчас постоянного коллектива, нет музыкантов, которые все время с ней работают, потому что она не концертирующая артистка. Поэтому для нее собраться и выступить — это большой процесс», — пояснил он.

По словам организатора фестиваля в Дубае, были сложности и с райдером группы «Ленинград».

«Не столько технические, сколько по организационно-бытовым делам. Некоторые пункты меня удивили. Например, они прописали штрафы за неправильно поданный транспорт…», — пояснил он.

Евгений Морозов связал повышенные запросы группы и ее лидера Сергея Шнурова с тем, что коллектив в тот момент «делал огромный стадионный тур по всей России».

«Сотни тысяч людей посетили их концерты и они решили, что могут себе позволить жестко выставлять свои условия, и требовать их выполнения», — заявил он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Народный артист России Олег Газманов заявил, что « (концертная) индустрия умирает». Музыкант подчеркнул, что в настоящее время не может платить зарплату своей команде, поскольку все выступления отменились. На безденежье пожаловался и продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что некоторые его коллеги по цеху вынуждены буквально голодать.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Евгений Морозов , Иосиф Пригожин , Алла Пугачева , Олег Газманов , Комсомольская правда
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