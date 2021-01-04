«Некоторые пункты удивили»: организатор рассказал о запросах Пугачевой и Шнурова 

«Она артист с достаточно серьезными запросами. У нее высокий гонорар. И у нее нет сейчас постоянного коллектива, нет музыкантов, которые все время с ней работают, потому что она не концертирующая артистка. Поэтому для нее собраться и выступить — это большой процесс», — пояснил он.