Асмус радуется многочасовым прогулкам на каникулах

Кристина Асмус рассказала своим подписчикам в Instagram, где и с кем проводит праздничные выходные. Актриса подчеркнула, что предпочитает оставаться в кругу семьи.
Асмус отметила, что новогодние каникулы проводит с дочкой и семьёй своей сестры: её мужем и племянницей. По ее словам, все вместе они постоянно что-то едят и пьют.
«Чай, разумеется. Алкоголь я не пью», — пояснила артистка, отметив, что позволяет себе лишь один бокал шампанского в новогоднюю ночь (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Семья часами играет в игры, танцует и смотрит кино. Асмус подчеркнула, что самый приятный вид отдыха для нее — многочасовые прогулки.
«Я такого кайфа от круглосуточных прогулок мне кажется никогда не испытывала», — заявила бывшая жена Гарика Харламова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ выяснили, с кем певица Полина Гагарина проведет новогодние каникулы на Мальдивах.
Новым избранником артистки назвали 47-летнего саунд-продюсера Владимира Чиняева. Известно, что на острова Гагарина отправилась вместе с дочерью Мией. Вылет ребенка за пределы РФ ранее через государственные структуры попытался запретить отец девочки экс-супруг певицы фотограф Дмитрий Исхаков. Он заявил, что озабочен здоровьем ребенка, а также намекнул на то, что не желает отпускать Мию за границу с человеком, «статус которого ему не известен».