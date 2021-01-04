Звезда TikTok призналась в романе с Егором Кридом 

Российская блогерша из TikTok Валя Karna.val заявила, что встречается с Егором Кридом. Она отметила, что это не будет тайной, пишет «Московский комсомолец».
Сообщается, что пара встретила Новый год вместе. В своем блоге девушка написала, что официально подтверждает отношения с Егором и добавила, что они не собираются их скрывать.
Валентина снималась в клипе Крида «Девочка с картинки», она отзывалась о нем, как о классном и не звездном человеке.
Напомним, недавно о своем романе с бывшим участником Quest Pistols рассказала актриса Ирина Горбачева. А Агата Муцениеце намекнула, что после расставания с Павлом Прилучным у нее появился новый поклонник.