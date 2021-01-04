Звезда TikTok призналась в романе с Егором Кридом 

Сообщается, что пара встретила Новый год вместе. В своем блоге девушка написала, что официально подтверждает отношения с Егором и добавила, что они не собираются их скрывать.

Валентина снималась в клипе Крида «Девочка с картинки», она отзывалась о нем, как о классном и не звездном человеке.