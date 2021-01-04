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Звезда TikTok призналась в романе с Егором Кридом 

Мир24 11 минут назад
Звезда TikTok призналась в романе с Егором Кридом
Фото: Mir24.tv / Ирина Фомочкина
Российская блогерша из TikTok Валя Karna.val заявила, что встречается с Егором Кридом. Она отметила, что это не будет тайной, пишет «Московский комсомолец».
Сообщается, что пара встретила Новый год вместе. В своем блоге девушка написала, что официально подтверждает отношения с Егором и добавила, что они не собираются их скрывать.
Валентина снималась в клипе Крида «Девочка с картинки», она отзывалась о нем, как о классном и не звездном человеке.
Напомним, недавно о своем романе с бывшим участником Quest Pistols рассказала актриса Ирина Горбачева. А Агата Муцениеце намекнула, что после расставания с Павлом Прилучным у нее появился новый поклонник.
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Шоу-бизнес , Крид , Ирина Горбачева , Агата Муцениеце , Московский комсомолец
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