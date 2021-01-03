Друг сообщил об улучшении состояния Грачевского

Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, госпитализированный с коронавирусом, чувствует себя лучше, но о выписке речи пока не идет. Об этом рассказал РИА «Новости» друг Грачевского Владимир Долинский.
«Хорошее состояние, намного лучше, чем было. Врачи говорят, что лучше, что критического состояния нет. Он сказал мне, что сегодня он первый раз сидел уже в постели. Вроде как он идёт на поправку. Это дело не одного и не двух дней, но он очень сильный человек», — заявил Долинский.
«Рамблер» писал, что в конце декабря стало известно о госпитализации Бориса Грачевского с коронавирусом. В посте в Instagram, опубликованном 27 декабря, Грачевский выложил фотоколлаж из двух селфи. На обоих он изображен в больничной палате: при этом на одном снимке — с кислородной маской на лице, на другом — с трубкой в носу. Он отметил, что вынужден лежать под капельницами из-за «злой заразы».