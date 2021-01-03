Ярмольник три месяца не работает из-за пандемии

Актер Леонид Ярмольник не получает зарплату уже три месяца. Об этом он рассказал в Youtube-канале своего коллеги Михаила Ширвиндта.
В записи программы принимали участие Леонид Ярмольник, Игорь Золотовицкий, Федор Добронравов, Антон Табаков, Михаил и Александр Ширвиндт. Артисты обсуждали свои заработки в период пандемии, и Ярмольник признался, что за последние месяцы не заработал ничего.
«Я тебе могу сказать, какая у меня зарплата в COVID. За последние три месяца — ни копейки, потому что ни разу не сыграл», — сказал он.
Актер пояснил, что вынужден был остановить показ спектакля «И снова с наступающим», который он профинансировал вместе с Николаем Фоменко.
«Спектакль «И снова с наступающим» мы с Фоменко сами сделали, сами поставили, сами профинансировали. Кто-то стремится играть в пандемию, а я запретил», — сказал он.
Ярмольник заявил, что не может предугадать, когда работа актера снова станет востребованной, и отметил, что ему «обидно не за себя, а за других».
Как сообщал «Рамблер», ранее представители шоу-бизнеса не раз заявляли о тяжелом финансовом положении артистов в условиях пандемии. На безденежье жаловались, в частности, Иосиф Пригожин, Сергей Глушко (Тарзан), Елена Воробей, Илья Резник, Татьяна Буланова, Борис Щербаков и другие. Певец Валерий Меладзе предложил артистам отказаться от съемок в новогодних голубых огоньках, чтобы обратить внимание на проблему индустрии, где тысячи людей сидят без работы.