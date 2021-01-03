Порнопродюсер рассказал, как приглашал сниматься Панина 

Не так давно перебравшийся жить в Испанию актер Алексей Панин хорошо известен своими эпатажными выходками и скандалами, в том числе с сексуальной подоплекой.

Экспресс Газета опубликовала интервью с порнопродюсером Бобом Джеком, который, в частности, рассказал , как предложил Панину сняться в его фильме и что из этого вышло.

По словам Боба, идею пригласить сниматься Панина ему подали знакомые журналисты. С условием, что разговор с актером будет тайно записываться.

«Я звоню ему и говорю, такая история: «у меня продюсеры из Испании, мои коллеги хотят снять такую драму по мотивам „Бригады“, и там должна быть такая сцена, ты там косорезишь весь фильм, а в конце тебя по кругу пускают мужики-бандиты, а в финалочке еще и негр… За хорошие гонорары согласишься, нет»?

Панин ему ответил:

«…я хочу крупный̆ бюджет, чтобы Оливер Стоун снимал, все проходило в Париже на шелковых простынях и вообще это было дорого. Ты ж мне такое не сможешь за два миллиона рублей гонорара устроить?»

Режиссер фильмов для взрослых подобным бюджетом не располагал, в чем и признался. А актер на своих условиях настаивал…

На этом розыгрыш, который, возможно, мог бы стать сделкой, завершился.