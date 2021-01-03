Бондарчук устроила фотосессию в русском стиле в новогоднем лесу 

Светлана Бондарчук предстала в образе русской красавицы в соцсетях. 52-летняя Светлана и ее муж Сергей Харченко встречали Новый год в деревне Верхние Мандроги. Бондарчук отправилась на прогулку по зимнему лесу в павлопосадском платке и душегрее с голубой вышивкой.
Вместе с подругой светская львица устроила фотосессию в русском народном стиле.
В этом году у российских знаменитостей стала популярна деревня Верхние Мандроги в Ленинградской области. Там встречали Новый год, например, Ксения Собчак и Константин Богомолов. Стоимость проживания там теперь немногим меньше, чем на курортах мирового значения.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Светлана Бондарчук свалилась в деревне под елкой.