Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Фото Джанабаевой в бикини восхитило фанатов 

Майк Габриелян 44 минуты назад
Фото Джанабаевой в бикини восхитило фанатов
Фото: Instagram
Экс-солистка поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева показала поклонникам подводное декольте и затмила Веру Брежневу.
Артистка опубликовала фото из бассейна. Кумир нулевых надела купальник василькового цвета и не стала прибегать к косметике.
Фото вызвало у поклонников множество эмоций.

«Альбиночка, с таким бюстом затмила и Брежневу!», «Шикарные формы», «Слов нет, как хороша».

Альбина Джанабаева замужем за российским певцом Валерием Меладзе. У них два сына. Сейчас экс-певице 41 год.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Альбина Джанабаева в одном плаще приняла участие в стильной фотосессии.
Видео дня. В России стало на 580 миллионеров больше
Шоу-бизнес , Альбина Джанабаева , Валерий Меладзе , Вера Брежнева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
00:31
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
Происшествия
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
01:34
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
В мире Общество
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
01:44
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
Шоу-бизнес Общество
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Стало известно, кто протаранил театр Вахтангова на Арбате
00:53
Стало известно, кто протаранил театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
01:12
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
В мире Европа
Видео с места падения самолета на жилой дом
00:48
Видео с места падения самолета на жилой дом
Происшествия В мире
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
Пугачева отожгла на вечеринке
00:55
Пугачева отожгла на вечеринке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение