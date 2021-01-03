Фото Джанабаевой в бикини восхитило фанатов 

Экс-солистка поп-группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева показала поклонникам подводное декольте и затмила Веру Брежневу.
Артистка опубликовала фото из бассейна. Кумир нулевых надела купальник василькового цвета и не стала прибегать к косметике.
Фото вызвало у поклонников множество эмоций.
«Альбиночка, с таким бюстом затмила и Брежневу!», «Шикарные формы», «Слов нет, как хороша».
Альбина Джанабаева замужем за российским певцом Валерием Меладзе. У них два сына. Сейчас экс-певице 41 год.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Альбина Джанабаева в одном плаще приняла участие в стильной фотосессии.