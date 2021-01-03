Фото Джанабаевой в бикини восхитило фанатов 

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Артистка опубликовала фото из бассейна. Кумир нулевых надела купальник василькового цвета и не стала прибегать к косметике.

Фото вызвало у поклонников множество эмоций.

«Альбиночка, с таким бюстом затмила и Брежневу!», «Шикарные формы», «Слов нет, как хороша».

Альбина Джанабаева замужем за российским певцом Валерием Меладзе . У них два сына. Сейчас экс-певице 41 год.