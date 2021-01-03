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Москва

Пригожин вновь выступил по теме обнищания российских артистов 

Ирина Лебедева 1 час назад
Пригожин вновь выступил по теме обнищания артистов
Фото: Instagram
Недавно Леонид Агутин в беседе с журналистами назвал представителей отечественного шоу-бизнеса «нищебродами» — в сравнении с их западными коллегами. Доходы последних выше на порядок.
Иосиф Пригожин поддержал Агутина.

«Ну вот назовите мне хотя бы одного артиста в России, у которого есть гонорар в миллион долларов? Сергей Шнуров со своим «Ленинградом» стоит от силы 200 тысяч! А на Западе таких исполнителей великое множество! Это Мадонна, Бритни Спирс, Пол Маккартни — выступление последнего стоит аж три миллиона долларов! Так что мне сложно не согласиться с оценкой, данной нашим певцам Агутиным. Они действительно нищеброды», — цитирует продюсера 5 Канал.

Пригожин заявил, что в России множество исполнителей высокого класса, но из-за плохого пиара они недооценены.
В качестве примера он назвал свою жену певицу Валерию и Леонида Агутина.
На западе же маркетологи в шоу-бизнесе работают в плотном контакте с продюсерами, помогая артистам зарабатывать.
Супруг Валерии уточнил, что сам он трудится не покладая рук. Но то, что в индустрии шоу-бизнеса кризис — это очевидно.
И, если у него все шансы выкарабкаться без посторонней поддержки, то его коллегам по цеху многим требуется помощь.
Как ранее сообщал «Рамблер», на отечественный шоу-бизнес Леонид Агутин смотрит довольно непредвзято.
По его мнению, в сравнении с западом наша индустрия развлечений, мягко говоря, выглядит скромнее.
В одном из недавних интервью 52-летний певец порассуждал об основных отличиях — и они не в пользу российского шоу-бизнеса.
Видео дня. В России стало на 580 миллионеров больше
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Леонид Агутин , Бритни Спирс , Сергей Шнуров , Мадонна , Пол Маккартни , Иосиф Пригожин
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