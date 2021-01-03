«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених

Блогер и «аптечный ревизорро» Екатерина Диденко рассказала о расставании с женихом в Новогоднюю ночь. Соответствующую запись она опубликовала в своем аккаунте в социальной сети.

«После новогодней речи президента мы с Владиком расстались», — сообщила своими подписчикам девушка со слезами на глазах.

По словам Диденко, мужчина решил расстаться с ней после того, как она пригубила спиртное во время празднования Нового года. Блогер заявила, что прекрасно понимала, что молодой человек не хочет отмечать с ней праздник.

Напомним, Екатерина Диденко стала известна после скандальной вечеринки с сухим льдом.