Ивлеева рассказала о пополнении семейства 

Настя Ивлеева приютила бездомную собаку.

Вкратце история такова: ее соведущая по программе «Орел и решка» Юлия Коваль в новогоднюю ночь обнаружила на своем крыльце большого пса.

Животное очень расположено к человеку, так что вряд ли хвостатый был бесхозным. Как вариант — убежал, испугавшись взрывов петард. Или был потерян подвыпившими хозяевам.

Как бы то ни было, Юля пригрела бедолагу. Но ее лабрадор не принял пришельца. В итоге пес поехал к Насте.

И там, похоже, любовь с первого взгляда. Свежеиспеченная собаковладелица мечтает, чтобы пес остался у нее.

«Короче, тут такое дело, Юля Коваль нашла пёселя 31 декабря! Вернее, он сам пришёл на крыльцо и не собирался уходить. Но Юлькин лабрадор не особо сдружился с новеньким и малого стало сильно жаль. Хозяева пока не объявились, и мы решили пока приютить его у себя! Интересно, он сам убежал или…

Мистер Собакевич, оставайтесь тут, пожалуйста!», — написала Ивлеева в микроблоге.

Блогер предложила подписчикам подобрать имя для нового питомца. И выложила серию фотографий, как они с лохматым приятелем валяются и играют в снегу.

Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Ивлеева относится к числу тех знаменитостей, которые не боятся показывать себя не при параде.