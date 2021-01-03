Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko
Волшебная музыка Disney: эксклюзив в Okko Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Ивлеева рассказала о пополнении семейства 

Ирина Лебедева 20 минут назад
Ивлеева рассказала о пополнении семейства
Фото: Instagram
Настя Ивлеева приютила бездомную собаку.
Вкратце история такова: ее соведущая по программе «Орел и решка» Юлия Коваль в новогоднюю ночь обнаружила на своем крыльце большого пса.
Животное очень расположено к человеку, так что вряд ли хвостатый был бесхозным. Как вариант — убежал, испугавшись взрывов петард. Или был потерян подвыпившими хозяевам.
Как бы то ни было, Юля пригрела бедолагу. Но ее лабрадор не принял пришельца. В итоге пес поехал к Насте.
И там, похоже, любовь с первого взгляда. Свежеиспеченная собаковладелица мечтает, чтобы пес остался у нее.

«Короче, тут такое дело, Юля Коваль нашла пёселя 31 декабря! Вернее, он сам пришёл на крыльцо и не собирался уходить. Но Юлькин лабрадор не особо сдружился с новеньким и малого стало сильно жаль. Хозяева пока не объявились, и мы решили пока приютить его у себя! Интересно, он сам убежал или…

Мистер Собакевич, оставайтесь тут, пожалуйста!», — написала Ивлеева в микроблоге.

Блогер предложила подписчикам подобрать имя для нового питомца. И выложила серию фотографий, как они с лохматым приятелем валяются и играют в снегу.
Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Ивлеева относится к числу тех знаменитостей, которые не боятся показывать себя не при параде.
В Instagram Ивлеевой довольно часто появляются антигламурные фотографии. Подобные снимки доказывают, что Анастасия склонна к самоиронии и не видит ничего страшного в том, чтобы иногда посмеяться над собой.
Видео дня. В России стало на 580 миллионеров больше
Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Ивлеева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Стало известно, кто протаранил театр Вахтангова на Арбате
00:53
Стало известно, кто протаранил театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
01:12
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
В мире Европа
Видео с места падения самолета на жилой дом
00:48
Видео с места падения самолета на жилой дом
Происшествия В мире
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
Пугачева отожгла на вечеринке
00:55
Пугачева отожгла на вечеринке
Шоу-бизнес
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
03:01
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
Происшествия
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение