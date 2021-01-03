Жигунов выписался из больницы в Ялте

Все новости на карте

«После трех недель болезни буду долечиваться амбулаторно. Все последние тесты отрицательные. Надеюсь антител хватит хотя бы на полгода», — написал Жигунов.

Он поблагодарил медиков и всех, кто его поддерживал.

Актер встретил Новый год в ялтинской больнице. Его госпитализировали с коронавирусом. Жигунов заявил , что это был самый необычный Новый год в его жизни, он не чувствовал ни запаха ёлки ни оливье.

Ранее «Рамблер» сообщал, что артист лечился в Ялтинском ковидном госпитале, развёрнутом на базе Ливадийской больницы.