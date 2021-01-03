Жигунов выписался из больницы в Ялте

Актер Сергей Жигунов вылечился от коронавирусной инфекции и выписался из госпиталя в Крыму. Он сообщил о выздоровлении в инстаграме.
«После трех недель болезни буду долечиваться амбулаторно. Все последние тесты отрицательные. Надеюсь антител хватит хотя бы на полгода», — написал Жигунов.
Он поблагодарил медиков и всех, кто его поддерживал.
Актер встретил Новый год в ялтинской больнице. Его госпитализировали с коронавирусом. Жигунов заявил, что это был самый необычный Новый год в его жизни, он не чувствовал ни запаха ёлки ни оливье.
Ранее «Рамблер» сообщал, что артист лечился в Ялтинском ковидном госпитале, развёрнутом на базе Ливадийской больницы.