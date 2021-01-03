Исхаков объяснил запрет на вывоз общего с Гагариной ребенка за границу 

В соцсетях поддержали фотографа Дмитрия Исхакова в его заочном споре с бывшей супругой Полиной Гагариной.
Певица собиралась лететь на Мальдивы с новым избранником и детьми от предыдущих браков. Однако выяснилось, что Исхаков подал заявление в МВД, запретив вывозить из страны их общую дочь. По его словам, ребенок тяжело переносит долгие перелеты, и он не хочет отпускать его «неизвестно с кем».
Отец даже устроил соцопрос в инстаграме, предложив подписчикам высказаться, как они поступили бы в такой ситуации.
«Слухи ходят разные, я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен. Ещё раз повторю. Я был вынужден написать это заявление в интересах ребёнка. А вы бы отпустили своего маленького ребёнка с совершенно посторонним человеком?» — написал фотограф в инстаграме.
Подавляющее большинство подписчиков поддержали мужчину, после чего он сделал вывод, что «вменяемых и разумных людей гораздо больше».
Ранее «Рамблер» сообщал, что в «Русском лото» назвали сумму выигрыша Полины Гагариной.