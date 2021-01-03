Исхаков объяснил запрет на вывоз общего с Гагариной ребенка за границу 

«Слухи ходят разные, я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен. Ещё раз повторю. Я был вынужден написать это заявление в интересах ребёнка. А вы бы отпустили своего маленького ребёнка с совершенно посторонним человеком?» — написал фотограф в инстаграме.