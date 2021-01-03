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Москва

Коллега рассказал, как в свое время травили Коренева 

Ирина Лебедева 37 минут назад
Коллега рассказал, как в свое время травили Коренева
Фото: РИА Новости
Поклонники и друзья скорбят по поводу кончины народного артиста Владимира Коренева, чью жизнь забрал коронавирус.
Всенародную славу актеру принес в свое время фильм «Человек-амфибия», в котором он сыграл Ихтиандра. Но помимо зрительской любви с той поры Коренева сопровождали зависть и ненависть коллег по цеху.
Об этом напомнил актер театра и кино Лев Прыгунов.

«Я с ним работал в театре… Большей славы, чем у Коренева, не было, и это всех бесило», — приводит слова Прыгунова 5 Канал

Популярность и красивая внешность Коренева вкупе с драматично-романтической ролью в кинофильме сделали его любимцем всех российских женщин.
Многие завистники начали «топить» конкурента. Кто-то делал гадости исподтишка, кто-то в открытую старался сгубить карьеру Владимира.
Лев Прыгунов сравнил ситуацию, сложившуюся в те годы, вокруг Коренева с творческой судьбой Татьяны Самойловой.

«Могу сказать, что, когда вышел фильм «Человек-амфибия», и он стал знаменитым, его тут же заталкивают куда-то, и потом он должен оттуда вылезать. Ну и потом это было как-то с Татьяной Самойловой, ее не снимали пять лет после того, как она снялась в гениальном фильме („Летят журавли“ — Прим. ред.). Так было и с Володей, его не снимали долго. Чудовищное хамство было просто», — рассказал актер.

Как ранее сообщал «Рамблер», актер Владимир Коренев, прославившийся по роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия», и актриса Алефтина Константинова прожили вместе почти 60 лет. Весной 2020 года супруги отметили 59-летие совместной жизни.
2 января Народный артист РФ Владимир Коренев умер. Ему было 80 лет. У Коренева остались жена, дочь Ирина, внук Егор и правнучка.
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