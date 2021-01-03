Жена Цекало поздравила подписчиков с Новым годом

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Дарина Эрвин (Сапарова), жена 59-летнего режиссера Александра Цекало опубликовала в соцсетях откровенную фотосессию на пляже.

30-летняя Дарина и 59-летний Александр сейчас живут в Америке. Уроженка Казахстана подчеркивает это, оставляя записи на английском, хотя среди ее подписчиков в основном русскоязычная аудитория.

Сапарова разместила в инстаграме очередное фото, демонстрирующее прелести 30-летней красотки. Она позирует в коралловом свитере.

«Я просто хочу поблагодарить всех за любовь и доброту. И давайте будем радоваться наступлению 2021-го», — написала она по-английски.

Комментаторы похвалили фото уроженки Казахстана:

«Будто куколка», «Вы просто волшебная», «Кто вы по национальности? У вас очень необычная внешность».

Дарина (урожденная Сапарова) — четвёртая жена Цекало. Она манекенщица, родилась в Казахстане. Сейчас ей 30 лет. Её отец — по одним данным, казах, по другим, кореец. Мать — русская.

В начале 2019 года их брак был зарегистрирован в Беверли-Хиллз.