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Москва

Жена Цекало поздравила подписчиков с Новым годом фотографией на пляже 

Майк Габриелян 1 час назад
Жена Цекало поздравила подписчиков с Новым годом
Фото: Instagram
Дарина Эрвин (Сапарова), жена 59-летнего режиссера Александра Цекало опубликовала в соцсетях откровенную фотосессию на пляже.
30-летняя Дарина и 59-летний Александр сейчас живут в Америке. Уроженка Казахстана подчеркивает это, оставляя записи на английском, хотя среди ее подписчиков в основном русскоязычная аудитория.
Сапарова разместила в инстаграме очередное фото, демонстрирующее прелести 30-летней красотки. Она позирует в коралловом свитере.

«Я просто хочу поблагодарить всех за любовь и доброту. И давайте будем радоваться наступлению 2021-го», — написала она по-английски.

Комментаторы похвалили фото уроженки Казахстана:

«Будто куколка», «Вы просто волшебная», «Кто вы по национальности? У вас очень необычная внешность».

Дарина (урожденная Сапарова) — четвёртая жена Цекало. Она манекенщица, родилась в Казахстане. Сейчас ей 30 лет. Её отец — по одним данным, казах, по другим, кореец. Мать — русская.
В начале 2019 года их брак был зарегистрирован в Беверли-Хиллз.
Ранее «Рамблер» сообщал, что жена Цекало показала пикантное фото.
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Шоу-бизнес , Александр Цекало
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