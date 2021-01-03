Овсиенко дала концерт после слухов об алкоголизме

Татьяна Овсиенко дала концерт в эфире ОТР, спев несколько песен. На сцене звезда «Миража» вышла в коротком обтягивающем платье в блёстках.

Поклонники отметили, как похудела и помолодела 56-летняя певица, которая выглядела подтянутой и стройной. И всё это после бурных слухов о том, что артистка практически спилась и не может построить нормальные отношения с вышедшим из тюрьмы избранником.

«Даже не верится, что ей 56 лет. Выглядит фантастически, сразу видно, что взяла себя в руки, бросила пить и похудела», восхитился один из фанатов.

История с Татьяной Овсиенко началась после того, как в прошлом году она перестала публиковать посты в соцсетях.

Близкие певицы уверяли, что у исполнительницы хитов 90-х проблем с алкоголем, а трижды судимый сожитель бьёт её. Ей пророчили судьбу Валентины Легкоступовой, но сама Овсиенко опровергла все эти слухи.

Оказалась, что певица долгое время провела в Крыму и не хотела публиковать каждый шаг. Появление синяков же на теле артистка объяснила особенностями своего организма, при которых синяки остаются даже при малейшем прикосновении.