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Москва

Ярмольник пожаловался на отсутствие зарплаты 

РИА Новости и ещё 5 4 минуты назад
Ярмольник столкнулся с финансовыми трудностями в пандемию
Фото: ТАСС
Актер Леонид Ярмольник пожаловался на финансовые трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за пандемии коронавируса.
В программе на ютьюб-канале Михаила Ширвиндта Ярмольник с коллегами обсуждали, какую зарплату получают актеры на фоне COVID-19.

"Я тебе могу сказать, какая у меня зарплата в COVID. За последние три месяца — ни копейки, потому что ни разу не сыграл", — сказал Ярмольник.

Он пояснил, что был вынужден остановить показ спектакля "И снова с наступающим!", который поставил вместе с Николаем Фоменко и который они вместе профинансировали.
Ярмольник отметил, что в нынешних условиях артистам практически невозможно предугадать востребованность своей работы, и выразил надежду на скорое окончание пандемии.
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Шоу-бизнес , Леонид Ярмольник , Михаил Ширвиндт , Николай Фоменко , Москва
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