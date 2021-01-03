Ярмольник столкнулся с финансовыми трудностями в пандемию

Актер Леонид Ярмольник пожаловался на финансовые трудности, с которыми ему пришлось столкнуться из-за пандемии коронавируса.
В программе на ютьюб-канале Михаила Ширвиндта Ярмольник с коллегами обсуждали, какую зарплату получают актеры на фоне COVID-19.
"Я тебе могу сказать, какая у меня зарплата в COVID. За последние три месяца — ни копейки, потому что ни разу не сыграл", — сказал Ярмольник.
Он пояснил, что был вынужден остановить показ спектакля "И снова с наступающим!", который поставил вместе с Николаем Фоменко и который они вместе профинансировали.
Ярмольник отметил, что в нынешних условиях артистам практически невозможно предугадать востребованность своей работы, и выразил надежду на скорое окончание пандемии.