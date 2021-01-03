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Телеведущий Ларри Кинг заболел COVID-19 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Ларри Кинг госпитализирован из-за COVID-19
Фото: Eric Charbonneau/Invision/AP
Американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник.
Согласно сообщению, 87-летний Кинг проходит лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе.

"За последние несколько лет Ларри боролся с таким количеством проблем со здоровьем, и с этой он тоже ведет упорную борьбу", — говорится в сообщении.

В 2017 году Кинг рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 он прошел через ангиопластику, а в прошлом году перенес инсульт.
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Шоу-бизнес , Коронавирус , COVID-19 , Ларри Кинг , Лос-Анджелес , США
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