Ларри Кинг госпитализирован из-за COVID-19

Американский телеведущий Ларри Кинг госпитализирован после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник.
Согласно сообщению, 87-летний Кинг проходит лечение в медицинском центре в Лос-Анджелесе.
"За последние несколько лет Ларри боролся с таким количеством проблем со здоровьем, и с этой он тоже ведет упорную борьбу", — говорится в сообщении.
В 2017 году Кинг рассказал о своей борьбе с раком легких. В апреле 2019 он прошел через ангиопластику, а в прошлом году перенес инсульт.