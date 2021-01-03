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Псевдонимы принца Гарри и Меган Маркл стали известны журналистам 

Профиль 21 минуту назад
Раскрыты псевдонимы принца Гарри и Меган Маркл
Фото: Reuters
У каждого члена британской королевской семьи есть несколько псевдонимов. Они используются для разных ситуаций — например, чтобы скрыть от журналистов неформальный вечер в ресторане.
Журнал Cosmopolitan раскрыл некоторые из них. Оказалось, что инициалы таких кодовых имен совпадают с титулами их владельцев. Принц Гарри и Меган Маркл, пока не переехали в США, называли себя «Дэвид Стивенс» и «Давина Скотт». Эти псевдонимы соответствуют их титулу герцога и герцогини Сассекских (в английском языке слово «герцог» начинается на «Д» — «Профиль»).
Принц Уильям и Кейт Миддлтон получили псевдонимы «Дэнни Коллинз» и «Дафна Кларк». Имена выбирали в соответствии с титулом герцога и герцогини Кембриджских. При этом псевдоним принца Уильяма случайно совпал с именем одного из персонажей популярного актера Аль Пачино.
У старших членов королевской семьи помимо псевдонимов для повседневного использования есть еще кодовое слово, обозначающее их смерть. Оно связано с известными мостами Великобритании. В случае смерти 94-летней королевы Елизаветы II ее секретарь должен будет сообщить о «падении Лондонского моста». В обычной жизни сопровождающие королеву военные и полицейские в радиопереговорах называют ее «Шэрон».
Самый необычный псевдоним в королевской семье использовал наследник престола принц Чарльз. Как рассказали журналисты, во время визита в США в 1971 году его называли «Единорог».
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Шоу-бизнес , Елизавета II , Аль Пачино , Кейт Миддлтон , принц Гарри , Чарльз Виндзор , Дэвид Стивенс , Cosmopolitan , США
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