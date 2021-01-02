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«Вот это силища воли!»: Фадеев показал себя до похудения 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Фадеев показал свою фотографию до похудения
Фото: Instagram
Максим Фадеев смог расстаться с сотней килограммов лишнего веса. Без сомнения, подобный подвиг дает повод быть гордым собой. И Максим выложил в инстаграме свои архивные фотографии. Те, которые запечатлели его «большого», весящего более двух центнеров.

«Вот так было 2003-2019 …211 кг …» — подписал он снимок.

Нужно отметить, что, несмотря на очевидную упитанность, вид на фотографии у Фадеева вполне цветущий. Что подписчики и отметили.
«В любом внешнем облике, Вы, Максим, чертовски обаятельный и супер-мужчина!». «Вот это силища воли! Обожаю Вас! Дай Бог здоровья!», «вы супер, это классный результат».
Очень многие попеняли автору, что он так и не поделился толком секретами своего метода сбрасывать лишние килограммы. Фадеев давно обещал обнародовать, как он худеет, но пока сообщил лишь, что перед каждым приемом пищи пьет горячую воду — по его словам, она отбивает аппетит.
Как ранее сообщал «Рамблер», Максим Фадеев в инстаграме выложил видеоролик о проблемах домашнего насилия. Он обратился к девушкам с просьбой не терпеть домашнее насилие. Уходите после первого удара — советует Фадеев.
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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