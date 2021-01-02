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Москва

Бывший концертный директор рассказал о покровителе Лободы 

Ирина Лебедева 58 минут назад
Бывший концертный директор рассказал о покровителе Лободы
Фото: ТАСС
Светлана Лобода — исполнительница яркая, харизматичная и высокооплачиваемая. При этом ее считают капризной, чрезмерно требовательной и скандальной. Так, совсем недавно она отказалась выступать на премии «Золотого граммофона», мотивируя свой демарш тем, что у другой исполнительницы — Мари Краймбрери — были схожие декорации.
Станислав Пшеницын, бывший концертный директор певицы, считает, что Светлану не обошла стороной звездная болезнь. Но помимо того, что Лобода, безусловно, в топе звезд отечественной эстрады, у нее есть и богатый, могущественный покровитель. Вопреки сложившемуся у публики мнению, это не солист Rammstein Тилль Линдеманн. Пшеницын не рискнул озвучить имя таинственного любовника певицы, сказав лишь, что это — состоятельный бизнесмен из Лондона с большими связями.

«Самый плохой артист — это неголодный артист. На сегодняшний момент у Светы все очень хорошо в финансовом плане. Не потому, что она суперартистка, а потому, что с ней рядом очень обеспеченный мужчина. Имени его назвать, к сожалению, не могу. Но благодаря ему у нее нет никакого чувства страха, она ничего не боится, — сообщил Пшеницын «Собеседнику».

Кстати, пресловутый скандал на «Золотом граммофоне» мог иметь и иную подоплеку, нежели капризы звезды.

«Номер Лободы, который она должна была представить на «Золотом граммофоне», не оригинальный. Хореограф из Бейрута Пьер Харда заявил, что это украденная у него постановка, предоставил видео… Но если номер действительно краденый, то своровала его не Света, а ее хореограф. У нас же, как говорится, тихо стыбрил и ушел — называется «нашел». Может быть, Света только перед выступлением узнала, что номер ворованный, и решила спрыгнуть, чтобы не позориться», — поделился соображениями с журналистами Станислав.

Как ранее писал «Рамблер», по словам бывшей участницы группы «ВИА Гра» Светланы Лободы, у нее никогда не было большой любви к еде. Наверное, это связано с нехваткой времени и особенностями организма, предположила вокалистка.
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Шоу-бизнес , Светлана Лобода
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