Лолита сообщила Киркорову о шестом замужестве

После трудного развода со своим пятым супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым , певица занялась собой, постройнела, изменила прическу и даже стиль. Во время телешоу на канале НТВ коллеги звезды наговорили ей массу заслуженных комплиментов, а Филипп Киркоров даже предположил, что все эти положительные изменения произошли с исполнительницей оттого, что она «просто влюбилась».

На это Милявская неожиданно ответила, что она «вообще-то уже замужем».

Правда, никаких подробностей она не сообщила. Если звезда не шутила, и действительно тайно вышла замуж, то это будет ее шестой брак.

Как ранее писал «Рамблер», Лолита не одобрила современный тренд заводить наследников в зрелом возрасте.

Звезда уверена, что в ее ситуации это является абсолютно лишним — наступило время пожить для себя.