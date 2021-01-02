Лолита сообщила Киркорову о шестом замужестве

Лолита Милявская удивила публику, признавшись, что снова вышла замуж. Об этом сообщает РИА Новости.
После трудного развода со своим пятым супругом, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, певица занялась собой, постройнела, изменила прическу и даже стиль. Во время телешоу на канале НТВ коллеги звезды наговорили ей массу заслуженных комплиментов, а Филипп Киркоров даже предположил, что все эти положительные изменения произошли с исполнительницей оттого, что она «просто влюбилась».
На это Милявская неожиданно ответила, что она «вообще-то уже замужем».
Правда, никаких подробностей она не сообщила. Если звезда не шутила, и действительно тайно вышла замуж, то это будет ее шестой брак.
Как ранее писал «Рамблер», Лолита не одобрила современный тренд заводить наследников в зрелом возрасте.
Звезда уверена, что в ее ситуации это является абсолютно лишним — наступило время пожить для себя.