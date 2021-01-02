Пугачева отожгла на вечеринке

Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram Видео с новогодней вечеринки с Аллой Пугачевой. На записи Примадонна российской эстрады танцует в компании супруги модельера Валентина Юдашкина Мариной, певицей Юлией Проскуряковой и светской львицей Идой Достман под песню «Видели ночь».
Торжество по случаю Нового года проходило в особняке Пугачевой и Галкина, расположенном в подмосковной деревне Грязь.
Танец Аллы Борисовны вызвал восторг у ее поклонников.
«Аллочка, вы супер, красотка и мисс вселенная!» — оставили свой комментарий подписчики.