Пугачева отожгла на вечеринке

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Москва

Развлекающаяся в Новый год Пугачева попала на видео 

Алевтина Жаркова 57 минут назад
Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram Видео с новогодней вечеринки с Аллой Пугачевой. На записи Примадонна российской эстрады танцует в компании супруги модельера Валентина Юдашкина Мариной, певицей Юлией Проскуряковой и светской львицей Идой Достман под песню «Видели ночь».
Торжество по случаю Нового года проходило в особняке Пугачевой и Галкина, расположенном в подмосковной деревне Грязь.
Танец Аллы Борисовны вызвал восторг у ее поклонников.

«Аллочка, вы супер, красотка и мисс вселенная!» — оставили свой комментарий подписчики.

Шоу-бизнес , Видео , Валентин Юдашкин , Юлия Проскурякова , Максим Галкин , Алла Пугачева
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