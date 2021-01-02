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Грачевский: «Семья как семья, а с сексом вечные проблемы» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
« С Катей я живу в раю»: Грачевский о молодой жене
Фото: РИА Новости
Художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский поделился с «Собеседником» своими наблюдениями о семейной жизни, подчеркнув, что обожает свою молодую жену.
По словам Грачевского, наблюдая за семейными парами, он заметил «удивительную вещь».

«Есть люди, у которых семья как семья, а с сексом вечные проблемы. Какие? «Голова болит, сколько можно», «Не подходи. Ты же видишь, я устала!», «Отстань, с утра меня не трогай». Вот почему-то такие пары живут вечно. А семьи, у которых не очень хорошо в быту, зато ночью — скрипение кроватями, на всю квартиру свирепые стоны и визги — они разваливаются», — подчеркнул он.

При этом художественный руководитель киножурнала «Ералаш», говоря о своей семье, отметил, что с женой у них царят любовь и взаимопонимание.

«С Катей я живу в раю. (…) Мы никогда не ругаемся. Живем вместе уже семь лет. Мы не «светили» нашу жизнь. Я открыл глубину своей любимой, где мне всё близко, дорого. Это просто счастье!» — заявил он, подчеркнув, что его жена также оказалась «супер-пупер матерью».

«Рамблер» писал, что в конце декабря стало известно о госпитализации Бориса Грачевского с коронавирусом. В посте в Instagram, опубликованном 27 декабря, Грачевский выложил фотоколлаж из двух селфи. На обоих он изображен в больничной палате: при этом на одном снимке — с кислородной маской на лице, на другом — с трубкой в носу. Он отметил, что вынужден лежать под капельницами из-за «злой заразы».
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Шоу-бизнес , Борис Грачевский
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