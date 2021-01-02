Собчак рассказала, как ее сын расширил словарный запас 

Телеведущая Ксения Собчак рассказала в Instagram, что еe сын Платон впервые увидел «Голубой огонек» и узнал новое слово.

Собчак разместила в соцсети фотографию, на которой Платон сидит за праздничным столом и держит в руке вилку.

«Когда впервые увидел Голубой Огонек и узнал слово "доедалки"», — написала Ксения Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены).

Часть подписчиков журналистки отметила, что ее сын очень похож на своего деда, бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака . Другая же часть увидела в мальчике его отца — актера Максима Виторгана

«Ну что за пупс! Красивый парень растет», — восхитилась dibarskaya.

«Хорошенький очень! Прям деда Толя!» — считает a_insta0123.

«Ой, как уже черты папы Максима угадываются!» — отметила denezhkina76.

Как сообщал «Рамблер», ранее Ксения Собчак рассказала, что переболела коронавирусной инфекцией. Она сообщила, что из симптомов COVID-19 у нее наблюдались кашель и повышение температуры тела. Также Собчак упомянула, что ее сын переболел коронавирусом еще в конце лета.