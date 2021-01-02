Ещё
Далее:
Читайте также:
«На острие»: жесткое противостояние саблисток
«На острие»: жесткое противостояние саблисток Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Собчак рассказала, как ее сын расширил словарный запас 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Собчак рассказала, как ее сын расширил словарный запас
Фото: Instagram
Телеведущая Ксения Собчак рассказала в Instagram, что еe сын Платон впервые увидел «Голубой огонек» и узнал новое слово.
Собчак разместила в соцсети фотографию, на которой Платон сидит за праздничным столом и держит в руке вилку.

«Когда впервые увидел Голубой Огонек и узнал слово "доедалки"», — написала Ксения Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены).

Часть подписчиков журналистки отметила, что ее сын очень похож на своего деда, бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Другая же часть увидела в мальчике его отца — актера Максима Виторгана.

«Ну что за пупс! Красивый парень растет», — восхитилась dibarskaya.


«Хорошенький очень! Прям деда Толя!» — считает a_insta0123.


«Ой, как уже черты папы Максима угадываются!» — отметила denezhkina76.

Как сообщал «Рамблер», ранее Ксения Собчак рассказала, что переболела коронавирусной инфекцией. Она сообщила, что из симптомов COVID-19 у нее наблюдались кашель и повышение температуры тела. Также Собчак упомянула, что ее сын переболел коронавирусом еще в конце лета.
Видео дня. Губернатор Томска оказался во временной петле
Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Виторган , Ксения Собчак , Анатолий Собчак
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пугачева отожгла на вечеринке
00:55
Пугачева отожгла на вечеринке
Шоу-бизнес
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
03:01
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
Происшествия
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
01:20
Пушкин и Дантес устроили дуэль на петардах в Балашихе
Происшествия Новости Москвы
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
00:17
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
В мире Политика
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
00:47
«Спайдермен» залез на верхушку главной елки города
Общество
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение