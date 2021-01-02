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«Куча шавок»: пасынок Армена Джигарханяна высказался о жене Петросяна 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
«Куча шавок»: пасынок Джигарханяна высказался о жене Петросяна
Фото: РИА Новости
Пасынок режиссера Армена Джигарханяна Степан оценил высказывания бывшей жены своего отца Виталины Цымбалюк-Романовской, а также обвинил супругу юмориста Евгения Петросяна Татьяну Брухунову в распространении слухов. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».
Как сообщал «Рамблер», Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. После смерти актера его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская обвинила родственников Джигарханяна в ненадлежащем уходе. А юморист Евгений Петросян заявил, что актер умирал в муках, с «адскими болями», буквально гнил заживо и никто к нему не подходил. Позднее он извинился за свое высказывание, отметив, что оно не предназначалось для широкой публики и ему обещали его не публиковать.
По словам Степана Джигарханяна, его изумило заявление Петросяна, который никакого отношения не имел к его отцу.

«Они не дружили и не общались. Он не знал и не мог знать истинное положение дел. Думаю, этот бред ему подсказала его молодая жена (Татьяна Брухунова). А они — Виталина и Татьяна вот эта петросяновская — не то, что бы прямо подруги, но общаются, оттуда и ноги растут. Понятное дело, что это оттуда навеяно», — пояснил он.

Пасынок актера выразил уверенность, что бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская затеяла шумиху, чтобы потом «делать эфиры и зарабатывать».

«Я так полагаю, эту карту та сторона, эта куча шавок, продолжит усиленно разыгрывать. Виталина говорит: «При мне он себя чувствовал лучше». Ну так, милая, уже сколько лет прошло. (…) При ней он чувствовал себя лучше потому, что он был моложе», — подчеркнул Степан Петросян.

По словам Степана, его отцу был организован и оплачен лучший уход, так как «надо было бы быть полными идиотами, чтобы не ухаживать за народным артистом, зная, что это все равно всплывет».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Армен Джигарханян , Евгений Петросян , Комсомольская правда
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