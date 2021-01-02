«Задумала свести жену в могилу!»: Солнцев высказался о падчерице 

«Рамблер» писал, что ранее во время празднования дня рождения Гогена Солнцева его жена напилась и стала танцевать голой на столе. Позднее Терешкович рассказала журналистам, что в произошедшем виновата ее дочь Полина, которая сидела рядом и постоянно подливала ей алкоголь. Пенсионерка также выразила желание после произошедшего уйти в монастырь. Она подчеркнула, что каждый день ходит в храмы в попытке с помощью религии преодолеть свою зависимость от алкоголя.

Шоумен уверен, что в громком скандале, разразившемся на праздновании его 40-летия, виновата его падчерица Полина.

«Перед появлением на празднике Катя клятвенно обещала мне не прикасаться к спиртному. Зная, какие проблемы у нее с алкоголем, я специально отставлял от нее бутылки со спиртным подальше. Но за всем же не уследишь! Пока я разговаривал с гостями, моя старуха успела наклюкаться. Полина — предательница!» — заявил он.

Солнцев подчеркнул, что раньше был уверен, что дочь его жены искренне переживает за Екатерину Терешкович и хочет, чтобы та вела трезвый образ жизни.

«Но на дне рождения мы выяснили, что это именно Полина спаивала мать. Сначала она незаметно подлила ей водку в сок, а уже потом смело наливала спиртное в отдельную стопку. У Полины существует коварный план: она хочет поскорее свести родную мать в могилу. Наверное, ей хочется завладеть наследством», — считает Гоген Солнцев.

По словам шоумена, жена уже попросила у него прощения, он не собирается бросать ее в беде и не подпустит к ней дочь, если та не перестанет спаивать мать.