«Вылитый дед!»: Садальский запечатлел сына Собчак 

Актер Станислав Садальский опубликовал в Instagram фотографию своей подруги Людмилы Нарусовой, которая стоит на фоне елки вместе с дочерью Ксенией Собчак и внуком Платоном.
«Зачем же тогда впутывать в новогоднюю сказку всякий салат оливье и прочую шампанско-шпротную фальшивку. Обнимемся втроем и сядем под елку, и это будет любовь и счастье. Вам того же желаем. С Новым годом!» — подписал снимок артист.
В комментариях к записи его подписчики умилились Платону и отметили, что он очень похож на своего деда, бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.
«Какой замечательный сынок у Ксении», — отметила iren_kom11.
«Вылитый дед!» — уверена elina_ra.
«Как же мальчик похож на деда. Просто поразительно», — считает andrejordinarcev054.
Как сообщал «Рамблер», ранее журналистка Ксения Собчак рассказала, что заболела коронавирусной инфекцией COVID-19. Она сообщила, что из симптомом COVID-19 у нее наблюдались кашель и повышение температуры тела. Также Собчак упомянула, что ее маленький сын Платон переболел коронавирусной инфекцией в конце лета.