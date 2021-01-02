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Москва

«Вылитый дед!»: Садальский запечатлел сына Собчак 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Вылитый дед!»: Садальский запечатлел сына Собчак
Фото: РИА Новости
Актер Станислав Садальский опубликовал в Instagram фотографию своей подруги Людмилы Нарусовой, которая стоит на фоне елки вместе с дочерью Ксенией Собчак и внуком Платоном.

«Зачем же тогда впутывать в новогоднюю сказку всякий салат оливье и прочую шампанско-шпротную фальшивку. Обнимемся втроем и сядем под елку, и это будет любовь и счастье. Вам того же желаем. С Новым годом!» — подписал снимок артист.

В комментариях к записи его подписчики умилились Платону и отметили, что он очень похож на своего деда, бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

«Какой замечательный сынок у Ксении», — отметила iren_kom11.


«Вылитый дед!» — уверена elina_ra.


«Как же мальчик похож на деда. Просто поразительно», — считает andrejordinarcev054.

Как сообщал «Рамблер», ранее журналистка Ксения Собчак рассказала, что заболела коронавирусной инфекцией COVID-19. Она сообщила, что из симптомом COVID-19 у нее наблюдались кашель и повышение температуры тела. Также Собчак упомянула, что ее маленький сын Платон переболел коронавирусной инфекцией в конце лета.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Станислав Садальский , Ксения Собчак , Анатолий Собчак
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