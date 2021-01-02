«Вылитый дед!»: Садальский запечатлел сына Собчак 

«Зачем же тогда впутывать в новогоднюю сказку всякий салат оливье и прочую шампанско-шпротную фальшивку. Обнимемся втроем и сядем под елку, и это будет любовь и счастье. Вам того же желаем. С Новым годом!» — подписал снимок артист.