Появились фотографии внучки Валерии 

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина опубликовала в Instagram первые фотографии дочери. Внучку артистки назвали Селин.

Лиана Шульгина выложила фотографии из роддома. На них Арсений Шульгин держит на руках новорожденную дочь. При этом лицо девочки в кадр не попало.

«Солнышко, мы тебя так сильно все ждали! Добро пожаловать в этот прекрасный̆ мир, наша большая любовь. Ты выбрала себе самую красивую дату: 01.01.2021. Сеня + Лиана = Селин», — написала молодая мама.

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Она также призналась мужу в любви и поблагодарила его за то, что он всегда рядом.