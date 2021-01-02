Деревянко не выпустили из страны из-за долгов

Федеральная служба судебных приставов наложила запрет на выезд актера из России из-за неоплаченных долгов. В итоге Павел Деревянко и его дочь Варвара не смогли улететь за рубеж на новогодние каникулы, пишет Telegram-канал «Курятник».

По данным канала, приехав в аэропорт со старшей дочерью, Деревянко выяснил, что не может сесть в самолет из-за неоплаченного транспортного налога в 59 тысяч рублей и двух штрафов на сумму 2,5 тысячи рублей.

Сам артист уверяет, что машины у него нет уже полтора года. Однако, по инфрмации «Курятника», летом 2019 года Деревянко приобрел BMW X5M за шесть млн рублей и именно за этот автомобиль не был уплачен налог. Предыдущую машину, Mercedes-Benz GL, актер отдал бывшей жене.

«Рамблер» писал, что ранее жена Деревянко Дарья Мясищева подтвердила слухи об их расставании, не раскрыв причины разрыва. Мясищева и Деревянко были вместе более десяти лет. Пара воспитывает двух дочерей.