Ефремов планировал побег в Латвию после ДТП

Михаил Ефремов сразу после ДТП подумывал бежать от уголовного преследования в Латвию сообщил «Комсомольской правде» анонимный источник, знакомый с делом. Нашелся человек, который отговорил артиста от решительного поступка.

Латвию Ефремов рассматривал неслучайно. В Прибалтике у актера есть дом, который он приобрел несколько лет назад за 30 миллионов рублей, и вид на жительство. Известно, что мысль артисту пришла, когда он уже находился под домашним арестом, а все его передвижения контролировались при помощи электронного браслета. Как актер планировал обойти ограничения, вопрос остается открытым, отметили журналисты.

Ефремов был настроен на побег. Его даже пришлось отговаривать. Не делать необдуманных поступков его якобы убедил адвокат Эльман Пашаев . В разговоре с «КП» юрист не подтвердил, но и не опроверг скандальную информацию. Он подчеркнул, что не может комментировать новость, но посоветовал подождать подробностей.