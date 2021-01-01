Ефремов планировал побег в Латвию после ДТП

Михаил Ефремов сразу после ДТП подумывал бежать от уголовного преследования в Латвию, сообщил «Комсомольской правде» анонимный источник, знакомый с делом. Нашелся человек, который отговорил артиста от решительного поступка.
Латвию Ефремов рассматривал неслучайно. В Прибалтике у актера есть дом, который он приобрел несколько лет назад за 30 миллионов рублей, и вид на жительство. Известно, что мысль артисту пришла, когда он уже находился под домашним арестом, а все его передвижения контролировались при помощи электронного браслета. Как актер планировал обойти ограничения, вопрос остается открытым, отметили журналисты.
Ефремов был настроен на побег. Его даже пришлось отговаривать. Не делать необдуманных поступков его якобы убедил адвокат Эльман Пашаев. В разговоре с «КП» юрист не подтвердил, но и не опроверг скандальную информацию. Он подчеркнул, что не может комментировать новость, но посоветовал подождать подробностей.
Трагедия, которую спровоцировал Михаил Ефремов, случилась в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. Как сообщал «Рамблер», актер, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался. Впоследствии выяснилось, что Ефремов управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови артиста также были обнаружены следы запрещенных веществ. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября в Мосгорсуде была рассмотрена апелляция защитников Ефремова на приговор. В результате наказание было смягчено — до 7,5 лет заключения.