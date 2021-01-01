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Ефремов планировал побег из России после ДТП 

Павел Тиунов 32 минуты назад
Ефремов планировал побег в Латвию после ДТП
Фото: ТАСС
Михаил Ефремов сразу после ДТП подумывал бежать от уголовного преследования в Латвию, сообщил «Комсомольской правде» анонимный источник, знакомый с делом. Нашелся человек, который отговорил артиста от решительного поступка.
Латвию Ефремов рассматривал неслучайно. В Прибалтике у актера есть дом, который он приобрел несколько лет назад за 30 миллионов рублей, и вид на жительство. Известно, что мысль артисту пришла, когда он уже находился под домашним арестом, а все его передвижения контролировались при помощи электронного браслета. Как актер планировал обойти ограничения, вопрос остается открытым, отметили журналисты.
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Ефремов был настроен на побег. Его даже пришлось отговаривать. Не делать необдуманных поступков его якобы убедил адвокат Эльман Пашаев. В разговоре с «КП» юрист не подтвердил, но и не опроверг скандальную информацию. Он подчеркнул, что не может комментировать новость, но посоветовал подождать подробностей.
Трагедия, которую спровоцировал Михаил Ефремов, случилась в июне 2020 года на Смоленской площади в Москве. Как сообщал «Рамблер», актер, находясь за рулем своего Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с отечественным фургоном. Водитель Lada Сергей Захаров от полученных травм скончался. Впоследствии выяснилось, что Ефремов управлял авто в состоянии сильного алкогольного опьянения. В крови артиста также были обнаружены следы запрещенных веществ. 8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения (ПДД) и приговорил его к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима. 22 октября в Мосгорсуде была рассмотрена апелляция защитников Ефремова на приговор. В результате наказание было смягчено — до 7,5 лет заключения.
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Комментарии 15
Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Мосгорсуд , ФСИН , Комсомольская правда
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