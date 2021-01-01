Петросян назвал рождение сына главным событием в году

Юморист Евгений Петросян на своей странице в Instagram подвёл итоги года. По его словам, за минувшие 12 месяцев у него произошло только одно важное событие.

На фото, опубликованном 1 января, Петросян держит в руках маленького сына Вагана от молодой жены Татьяны Брухуновой. Мальчик при этом смотрит в сторону, а его отец широко улыбается.

«В Новый год все подводят итоги года! А я любуюсь своим итогом года!» — написал юморист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены прим. ред.).

На умилительный пост артиста отреагировали его друзья. Адвокат Сергей Жорин отметил, что «это не итог», а «только начало». По его словам, «все лучшее впереди». Юморист Владимир Винокур опубликовал комментарий, полностью состоящий из значков эмоджи в виде младенца, сердца, молитвы, самолета, танцев и др. Остальные подписчики Петросяна рассыпались в комплиментах и сыну, и отцу.

«Мамин профиль! Прекрасный итог!» — написала пользовательница под ником polinaaugusta.

«Самый лучший итог! Любви и счастья!» — констатировала olesyapuchkova.

«Всем итогам итог!» — подчеркнула ma_rina3406.