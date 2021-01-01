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Москва

Петросян назвал свой главный итог года 

Павел Тиунов 1 час назад
Петросян назвал рождение сына главным событием в году
Фото: Instagram
Юморист Евгений Петросян на своей странице в Instagram подвёл итоги года. По его словам, за минувшие 12 месяцев у него произошло только одно важное событие.
На фото, опубликованном 1 января, Петросян держит в руках маленького сына Вагана от молодой жены Татьяны Брухуновой. Мальчик при этом смотрит в сторону, а его отец широко улыбается.
«В Новый год все подводят итоги года! А я любуюсь своим итогом года!» — написал юморист (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены прим. ред.).
На умилительный пост артиста отреагировали его друзья. Адвокат Сергей Жорин отметил, что «это не итог», а «только начало». По его словам, «все лучшее впереди». Юморист Владимир Винокур опубликовал комментарий, полностью состоящий из значков эмоджи в виде младенца, сердца, молитвы, самолета, танцев и др. Остальные подписчики Петросяна рассыпались в комплиментах и сыну, и отцу.
«Мамин профиль! Прекрасный итог!» — написала пользовательница под ником polinaaugusta.
«Самый лучший итог! Любви и счастья!» — констатировала olesyapuchkova.
«Всем итогам итог!» — подчеркнула ma_rina3406.
Ранее, как сообщал «Рамблер», друг Петросяна Леонид Натапов заявил, что юморист полгода прятал своего новорожденного сына, боясь «сглаза» бывшей жены Елены Степаненко. На протяжении шести месяцев маленький Ваган жил в Туле с бабушкой.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Владимир Винокур , Сергей Жорин , Евгений Петросян
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