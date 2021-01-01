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Москва

Волочкова справила Новый год в русской бане 

Павел Тиунов 1 час назад
Волочкова справила Новый год в русской бане
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова последовала традиции и 31 декабря отправилась в русскую баню. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.
Серию предновогодних фото и видео танцовщица сделала у большой новогодней ёлки на улице рядом со своей баней. Она заявила, что есть такая традиция — каждый год 31 декабря париться. Несмотря на то, что она ходит в баню 3 раза в неделю, балерина решила последовать обычаю.
«Счастливого Нового года! Закаляйтесь, радуйтесь и будьте счастливы!» — написала она под одним из фото, на котором изображена в красном купальнике у живой новогодней ёлки.
Волочкова посоветовала подписчиками любить друг друга в новом году, танцевать и петь. При этом она напомнила пользователям соцсети, что «важно не что и где, а с кем и как».
Ранее, как сообщал «Рамблер», Максим Галкин показал, как справила Новый год его супруга певица Алла Пугачёва. Он выложил в Instagram ролик, в котором примадонна в компании Юлии Проскуряковой, Марины Юдашкиной и Иды Достман отплясывает под композицию «Видели ночь» Виктора Цоя. СМИ выяснили, что подруги веселились на сцене концертного мини-зала, расположенного в замке примадонны и юмориста. Подписчики артиста восторженно отреагировали на видео, отметив, в какой хорошей форме находится Пугачева.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Комментарии
Шоу-бизнес , Виктор Цой , Юлия Проскурякова , Марина Юдашкина , Анастасия Волочкова , Максим Галкин , Алла Пугачева
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