Волочкова справила Новый год в русской бане 

Анастасия Волочкова последовала традиции и 31 декабря отправилась в русскую баню. Об этом она рассказала своим подписчикам в Instagram.

Серию предновогодних фото и видео танцовщица сделала у большой новогодней ёлки на улице рядом со своей баней. Она заявила, что есть такая традиция — каждый год 31 декабря париться. Несмотря на то, что она ходит в баню 3 раза в неделю, балерина решила последовать обычаю.

«Счастливого Нового года! Закаляйтесь, радуйтесь и будьте счастливы!» — написала она под одним из фото, на котором изображена в красном купальнике у живой новогодней ёлки.

Волочкова посоветовала подписчиками любить друг друга в новом году, танцевать и петь. При этом она напомнила пользователям соцсети, что «важно не что и где, а с кем и как».