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«Капитальное дно»: фанаты раскритиковали Ивлееву за хамство 

Майк Габриелян 1 час назад
«Капитальное дно»: фанаты раскритиковали Ивлееву за хамство
Фото: Instagram
Анастасия Ивлеева выступила в программе «Что было дальше?» в роли одного из ведущих. Однако поклонники посчитали, что знаменитость повела себя слишком грубо.
С первых минут Анастасия вела себя агрессивно, грубила ведущим.
Так, например, досталось Илье Макарову, недавно заменившему Сергея Деткова.

«А ты вообще кто такой? Что здесь делаешь? Ну пошути, может, тогда кто-нибудь запомнит твоё имя, — заявила она Макарову. Выпуск опубликован на видеохостинге YouTube.

Комментаторы отметили, что «Ивлеева — капитальное дно» и пожелали ей остаться в 2020 году вместе со всем негативом.
Шутки не оценили и ведущие. В итоге Ивлева общалась только с юмористом Алексеем Щербаковым, обсуждая его внешний вид.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Бузова рассказала, почему Ивлеева заблокировала ее в соцсетях.
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