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«Поеду делать рентген»: муж случайно ударил Хилькевич в переносицу 

Майк Габриелян 2 часа назад
«Поеду делать рентген»: муж случайно ударил Хилькевич в переносицу
Фото: Instagram
В новогоднюю ночь актриса Анна Хилькевич пострадала от мужа — он ударил ее ногой в переносицу. Актриса намерена поехать в больницу, поскольку ее лицо опухло и она заподозрила у себя перелом.

«Быть оператором в новогоднюю ночь опасно. Может влететь с ноги и четко в переносицу от любимого супруга. Завтра поеду делать рентген на всякий», — написала Хилькевич.

Она также выложила видео инцидента.
Супруг Анны, Антон Покрепа выплясывал с малолетней дочерью и случайно ударил супругу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала, как актриса Анна Хилькевич выбила ей зуб.
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