«Поеду делать рентген»: муж случайно ударил Хилькевич в переносицу 

В новогоднюю ночь актриса Анна Хилькевич пострадала от мужа — он ударил ее ногой в переносицу. Актриса намерена поехать в больницу, поскольку ее лицо опухло и она заподозрила у себя перелом.
«Быть оператором в новогоднюю ночь опасно. Может влететь с ноги и четко в переносицу от любимого супруга. Завтра поеду делать рентген на всякий», — написала Хилькевич.
Она также выложила видео инцидента.
Супруг Анны, Антон Покрепа выплясывал с малолетней дочерью и случайно ударил супругу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала, как актриса Анна Хилькевич выбила ей зуб.